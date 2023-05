Golpe al bolsillo: aumenta el 50% la tarifa de taxis

(SN, Alta Gracia) Este miércoles en la sesión ordinaria del Concejo Deliberante se aprobó el aumento del 50% en tarifas de taxis y remis lo que generó un cruce entre oficialismo y oposición.

El incremento quedará fijado de esta manera a partir de la promulgación de la ordenanza:

a- Bajada de Bandera: $261,25

b. Ficha cada 100 metros: $16,25

c- Espera al usuario cada 30 segundos: $16.25

A partir del 1° de Agosto

a- Bajada de Bandera: $313, 50

b- Ficha cada 100 metros: $19,50

c- Espera al usuario cada 30 segundos: 19,50

Por último se mantiene el incremento del 15% en la bajada de bandera, la ficha y la espera al usuario para el horario nocturno. feriados y domingos.

DEMAGOGIA VS. EQUILIBRIO

De esta manera se refirieron algunos ediles a la hora de justificar su voto. Tanto Amalia Vagni como Lucía Allende votaron en contra del aumento por entender que el sistema de transporte público es deficiente y los y las trabajadores no pueden seguir afrontando los costos del mismo.

"No sé en el bolsillo de qué trabajador soporta esto. Yo lo dije la vez pasada que tenemos que hablar de algo global sobre el tema del transporte, extender los horarios de los colectivos hasta más tarde. Pongamos en la balanza. Me pongo en usuaria y a veces la gente no tiene ni para comer y por distintas razones, debe tomar un taxi", dijo Vagni.

Por su parte, Allende en el mismo sentido argumentó que "entiendo la situación compleja en lo que económica que estamos atravesando y sé los que tienen la empresa de taxis y remis que necesitan una actualización de tarifas pero en el medio también están los usuarios que vienen reclamando mejoras en el servicio. Tenemos que ir más allá, la ciudad creció mucho y se necesita un mejor sistema de transporte público".

A su turno, tanto Marcelo Jean como Ricardo González hablaron de "responsabilidad" en lo que a búsqueda de equilibrio se refiere, entre los intereses de los taxistas y remiseros y la realidad económica que se vive. Votaron positivamente.

Visiblemente molesto, el oficialista Iván Poletta dijo que es "casi una burla que en el día de la sesión quieran hacer campaña. Escuché que hay que ir más allá, pero cómo qué, para posicionarse como candidatos?" (interrupción de Vagni).. "me vas a tener que escuchar aunque no te guste lo que diga, porque lo hubieses pensado antes de faltarle el respeto a la Comisión (de Obras Públicas) que nos hemos sentado diez veces con los taxistas, con los remiseros, tratando de buscar un equilibrio poniendo la cara que vos no vas a querer asumir por una cuestión electoral. Como legisladores tenemos que buscar el equilibrio, es más fácil venir a la sesión en modo candidato mientras el resto trabajamos y no es así. Pongan la cara, aunque sea en modo candidato.. "