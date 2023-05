Leandro Morer: "En Juez veo al futuro gobernador"

(SN, Alta Gracia) En diálogo con Siempre Radiio 93.3 el flamante candidato indicó que la "rosca" que se vivió incluso al final del horario de cierre de listas, el domingo en la madrugada, es una situación que sólo importa a la clase política.

"Creo que la rosca política es de los políticos y para algunos periodistas. Creo que mañana ya cuando empiece el tema concreto de la plataforma de gobierno, del verdadero cambio que Córdoba necesita, va a ser una cuestión anecdótica".

Del mismo modo se refirió a la "doble postulación" y la polémica que se generó en su espacio - a nivel provincial- cuando el candidato a vicegobernador de Juez también se había postulado para encabezar la lista sábana, hecho que generó bronca entre propios y horas más tarde, Marcos Carasso tuvo que salir a aclarar y renunciar.

"Es al vicio hablar de algo que ya no está", dijo Morer esforzándose por intentar dejar atrás la escandalosa situación interna protagonizada por la oposición el sábado a la noche. "Es algo que pasa habitualmente, principalmente dentro del radicalismo. Vos me conoces ; vos sabés que he participado de mucho de proyectos electorales que comienzan con estas discusiones hasta que se arma la lista y después seguimos para adelante"

"Estuve en comunicación con Luis Juez y estoy convencido que él está pensando en lo que va a pasar el 25 de junio y en eso estamos trabajando. Veo en él al futuro gobernador de los cordobeses. El otro día me decía 'che Leo seamos responsables de lo que decimos en campaña porque tenemos que cumplir todo lo que decimos 'y eso, habla de una persona que sabe que está a horas, a días de ganar una elección. El 10 de diciembre empieza una responsabilidad que hemos tomado como tal, gobernar la provincia de Córdoba" . reveló.

En relación a los proyectos para el departamento Santa María Morer admitió que faltan algunos "detalles" a analizar pero que el "equipo técnico de Luis Juez ya tiene un un gran pantallazo de lo que necesitamos en la Santa María para para seguir creciendo, Creo que podemos avanzar con una una Córdoba distinta a la que hoy tenemos".

"Estoy cansado de la impunidad que hoy hay funcionarios del gobierno de Córdoba. Estamos en un gobierno que encubre a sus funcionarios en delitos graves, gravísimos. Y ese ese encubrimiento, los transforma en impunes".