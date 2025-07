Alta Gracia: firmó un contrato de alquiler, pagó 500 dólares y nunca pudo habitar el departamento

(SN; Alta Gracia) “No tuve ni luz, ni gas, ni un solo día para vivir ahí”, relató Melisa Díaz Godoy, vecina de Alta Gracia, en diálogo con Marcelo Páez en el programa Juntos a la Par por Siempre Radio. Su testimonio expone una situación que, aunque cotidiana para muchos inquilinos, pocas veces se visibiliza: tras firmar un contrato de alquiler y pagar 500 dólares, no pudo habitar el departamento que había alquilado debido a múltiples irregularidades y la falta de servicios esenciales.

El contrato fue firmado directamente con el abogado Facundo Acosta, quien representaba al propietario del inmueble, sin intermediación de inmobiliaria. El 30 de mayo, Melisa entregó los 500 dólares correspondientes al primer mes de alquiler y depósito. Sin embargo, desde ese momento comenzaron los problemas.

“El departamento no tenía luz. Nunca había tenido. Me dijeron que yo tenía que hacer la primera bajada de luz, cuando en realidad eso le corresponde al dueño”, explicó. Para poder gestionar el trámite ante EPEC, necesitaba documentación técnica que debía ser proporcionada por el propietario, como el certificado firmado por un electricista matriculado. “Intenté hacer el trámite hasta cuatro veces, y siempre me rebotaba por falta de papeles. Lo último que faltaba era la firma del electricista”, agregó.

Finalmente, el 17 de junio, logró que se habilitara la luz. Pero al acudir al departamento, se encontró con una nueva sorpresa: seguía sin energía. “Llamé a EPEC y vino la guardia. Ahí me dijeron que el medidor estaba a mi nombre, pero instalado en otro departamento, el número 2. En ese lugar vivía otra persona, que se estaba colgando de los cables”, denunció.

Según explicó, la instalación eléctrica estaba mal hecha. “Las térmicas estaban afuera del departamento, sin ninguna protección, cuando deberían estar adentro o cerradas con caja y candado”, detalló. Mientras tanto, ella seguía sin luz ni gas, imposibilitada de mudarse con su hijo menor de seis años en plena ola de frío.

“No tenía cómo vivir ahí. No podía llevar a mi nene a un lugar sin los servicios básicos. Ya era 25 de junio y el 30 tenía que volver a pagar el alquiler. Yo no había vivido ni un día”, expresó con indignación.

Frente a esta situación, pidió rescindir el contrato. “El abogado primero me dijo que no. Después me dijo que sí, pero que se quedaba con toda la plata. Me parecía un abuso. Yo le dije que no era justo, que ni siquiera había podido habitar el departamento. Y sinceramente, sentí que esto me pasó por ser mujer. Si hubiera sido un hombre, quizás no me trataban así”, reflexionó.

Melisa también se comunicó directamente con el dueño, quien aseguró no estar al tanto de lo que ocurría. “Me dijo que recién llegaba de viaje y no sabía nada. Entonces entendí que el abogado ni siquiera le había informado. Iba a rescindirme el contrato, quedarse con el dinero, y el dueño nunca se iba a enterar”.

Con el asesoramiento de una abogada, Melisa hizo una presentación formal solicitando la rescisión. Finalmente, logró que le devolvieran una parte mínima del dinero: 130 mil pesos. “Pagamos en dólares, y me devolvieron en pesos. Una locura. Pero ya no daba más. Fueron semanas de estrés. Tenía que resolver dónde vivir”, señaló.

Actualmente, analiza iniciar acciones legales y hacer una presentación ante el Colegio de Abogados. Mientras tanto, continúa en la búsqueda de una nueva vivienda.

“Hay muchas personas que pasan por estas situaciones y no se animan a contarlas, más en ciudades chicas como la nuestra, donde todos nos conocemos. Yo decidí hacerlo para que no le pase a otra persona”, concluyó.