Predicciones para este sábado 13 de mayo de 2023

Horóscopo del sábado 13 de mayo, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Logran darse cuenta de una estrategia para poder obtener mejores resultados en el plano económico. Una llamada los lleva a un lugar especial en donde se reencuentran con alguien inesperado. Las emociones fuertes en el plano afectivo cuando son buenas nos hacen sentir el valor del amor. Momento de color: cereza.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) A la espera de una llamada para realizar un viaje que se confirmaría en el plano laboral. Los instrumentos con los que cuentan para realizar esa operación financiera que calculan son los justos, es un buen momento. Se aprende a través de los errores también. Sepan reconocer un error con amigo. Momento de color: oliva.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Comienzan una relación que los mantendrá en un estado de felicidad promisorio. La deuda que tienen con ustedes mismos empezará a ceder. Se aventura una etapa de cambios en lo laboral. Lo nuevo y bueno siempre debe ser bien recibido y agradecido. Día con alegría y bienestar. Momento de color: cian.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Se les plantea una búsqueda nueva en el plano laboral a través de la que podrán demostrar hasta dónde da su capacidad. Su interés por determinada persona de su entorno debería desaparecer. El ansia de ser amado es buena y necesaria, el respeto a las relaciones ya formadas también. Momento de color: azabache.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) Una esperanzada respuesta los aliviará de tensiones en el área laboral. Llega a tiempo una noticia más que positiva para su salud. El amor les demuestra su importancia. Sepan que su verdad va a triunfar frente a ese malentendido. Señales hay siempre el punto es detectarlas. Momento de color: zafiro.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Espacio emocional que dedican a producir un encuentro con sus amistades. Recuerdos y alegrías que les llenan la jornada de energía. No se detengan si toman la decisión que hace tiempo deben tomar en el área afectiva. Conectarnos con los sentimientos es lo que nunca debemos permitirnos no hacer. Momento de color: beige.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Aprenden a manejar una relación difícil que tienen con alguien de su trabajo luego de un encuentro y una conversación. La animosidad con la que participan de reunión social les dará nuevas amistades. La cordialidad y la apertura siempre son actitudes positivas. Día intenso y variado. Momento de color: fucsia.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) La repercusión que tendrá una reunión programada les dará como saldo un contacto importante y nuevo en sus vidas. La claridad en sus pensamientos les garantiza la solución de un problema. Toda la información está en nuestra mente, sepamos buscar en nosotros las respuestas. Momento de color: té verde.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Estado de ansiedad por encuentro con persona con la que deberán dialogar temas poco fáciles y espinosos. Las tensiones se disipan con tranquilidad, no hay opción. Lo importante es ser natural y precisos. Los llaman para invitarlos a encuentro con amigos que ofrecen proyecto. Momento de color: crema.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) La decisión de retomar una tarea que habían dejado de lado los reconectará con sensaciones positivas que lo distenderán. Preocupación por alguien de su familia, no desesperen, solucionan. Buscar las cosas que nos hagan bien es algo que deberíamos tenerlo como norma en nuestra vida. Momento de color: verde mar.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Le vuelven recuerdos de su vida afectiva que los ponen en un punto de revisión y autoanálisis positivos. La suma de varias situaciones los llevará a tomar una decisión. Todo lo que nos haga crecer debe ser aceptado y bien recibido por nosotros mismos. Paso a paso en la vida. Momento de color: pomelo.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) No exageren su manera de ocuparse de las cosas, no todo lo que hacemos tiene la misma importancia, no todo puede producirnos ansiedad. Mejora en sus relaciones afectivas. Aprenden día a día a manejarse con un entusiasmo distinto, más intenso y a la vez responsable. Luminosidad. Momento de color: frutilla.