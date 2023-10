(SN; Alta Gracia) El pasado viernes en los estudios de la Siempre Radio estuvo la intendenta de Despeñaderos Carolina Basualdo, quien dialogó con SN acerca de su reciente viaje a la ciudad de Nueva York, donde no solo representó a la localidad que gobierna, sino también a todo Latinoamérica, ya que forma parte del directorio del Pacto Global de Alcaldes por el clima y la energía (G-COM).

Basualdo explicó que el Pacto Global busca una participación activa de los gobiernos locales en los temas del cambio climático. “Para nosotros fue un orgullo representar a Despeñaderos, a Córdoba, a Argentina y todo Latinoamérica”, dijo. Además, destacó que es la primera vez que Despeñaderos integra el G-COM y que una mujer integra el directorio representando a América Latina.

Sobre su actividad en la ciudad estadounidense, la Intendenta de Despeñaderos dijo: “Representamos la realidad de qué necesitan las regiones en esta semana mundial del clima. Nuestro planteo como región fue el financiamiento directo a los gobiernos locales y la insistencia en cumplir el acuerdo de París, que consiste en tratar de bajar las emisiones de carbono”.

Basualdo destacó la reunión que mantuvo con Anne Hidalgo, la alcaldesa de París que es una de las mujeres más influyentes a nivel mundial acerca de la lucha contra el cambio climático. “Nos llena de orgullo contar nuestra realidad y que estamos trabajando en la economía circular y profundizar la educación en esta temática en cada una de las localidades”, dijo.

La ex Legisladora del Departamento Santa María explicó que en Despeñaderos se realizó una prueba piloto denominada “Día mundial sin auto”, junto a otras diez localidades latinoamericanas. Basualdo agradeció a los vecinos ya que muchos dejaron sus vehículos y se movilizaron a pie por la localidad. “Nosotros también estamos presentes en este mapa. Tenemos un plan avalado por la ONU, no es que a mí se me ocurrió hacer esto, sino que hicimos todo un recorrido para llegar donde estamos”, explicó.

Sobre el uso de combustibles fósiles, que hoy por hoy significa el mayor porcentaje de emisiones negativas, Basualdo anticipó que la municipalidad de Despeñaderos trabaja junto a una empresa local en la producción de Biodiesel. “Intentamos dar el ejemplo con esta planta municipal atacando justamente este índice negativo”, dijo. El acuerdo planteado con la empresa Grupo Dos Ríos, afirmó Basualdo, consiste en que cuando la planta esté en funcionamiento el municipio comprará el combustible y junto a la empresa se comprometen a utilizar el biodiesel. “Si eso nosotros lo replicamos se pueden dar las condiciones para llegar más rápido y dejar de usar el combustible fósil”, explicó y agregó: “Tenemos que ir más rápido porque el calentamiento global lo vivimos hoy, el planeta está en ebullición”.

Acerca de su gestión comprometida en temáticas ambientales, Basualdo destacó las acciones realizadas en cada uno de los hogares. “Lo que podemos hacer desde casa suma, como el compost y la separación de residuos, todo es una construcción comunitaria”, dijo y agregó que cuando inició su gobierno se propuso disminuir los residuos y aseguró que lo están logrando. “Del 30% de residuos que generábamos y llevábamos a la planta de Cormecor ahora registramos un 25%”, aseguró.

El viaje

En estas reuniones de directorios puntualmente se dialogó acerca de las realidades locales, las acciones realizadas, en los que se debería profundizar y el financiamiento como uno de los ejes principales. Basualdo explicó que fue muy enriquecedor conocer las realidades de otras ciudades y de los programas que se llevan adelante. La Intendenta contó además que Despeñaderos, como integrante de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, está impulsando la huella de carbono junto a las empresas locales. En este punto, anticipó que desde la Unión Europea llegará el financiamiento para un programa de empleo verde, destinado a la propuesta de Mujeres resilientes, en el cual un grupo de mujeres producen bolsos, a partir de la reutilización de papeles del primer uso. “Nos postulamos en esta línea y nos compraron la maquinaria necesaria para optimizar la producción”, dijo.

“Si en Despeñaderos logramos el financiamiento para un programa, creo que si nos unificamos junto a otras ciudades podemos avanzar en cuestiones más profundas, como la energía local”, explicó y agregó que dialogó con Marcos Torres Lima y Marcos Fey para unificar acciones conjuntas entre Despeñaderos, Alta Gracia y Malagueño.

Articulación con políticas nacionales

Basualdo afirmó que se implementaron acciones conjuntas con otras ciudades argentinas a través de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático. “El gran desafío es encontrar un mecanismo de vinculación, en el que podamos sumar las acciones realizadas entre las localidades. Desde la Red junto a los otros intendentes estamos trabajando para que estas temáticas se contemplen como políticas de Estado”, dijo.

Negacionismo

Durante el diálogo se le consultó ante las posturas negacionistas actuales, como la de Javier Milei, el candidato a presidente de La Libertad Avanza, quien dijo que el cambio climático es una mentira del socialismo. Al respecto, Basualdo afirmó que, como gobiernos autónomos, presentarán con otras localidades un posicionamiento para ponerle voz a esta realidad frente a quienes quieren silenciar lo que ocurre con el cambio climático.

“Se pueden decir muchas cosas, pero cuando después no otorguen financiamiento desde distintos organismos, porque hoy todo se mide por la reducción de la huella de carbono, vamos a ver si siguen opinando lo mismo”, afirmó. “Para el que quiera hacer un libre mercado, todos estos condicionamientos existen, es una realidad que todos están planteando y cada vez más se exige en las exportaciones. Es muy fácil hablar en el aire, pero después cuando hay que gobernar, la realidad existe. Hoy todos los organismos internacionales tienen un eje de trabajo con el cambio climático”, explicó.

Sobre la autovía de la ruta 5

Sobre el final de la entrevista se le preguntó acerca del avance de la construcción de la autovía de la ruta 5, que llega hasta Villa Ciudad de América, y los negocios inmobiliarios que pueden poblar la zona alrededor de la carretera. Ante esto, Basualdo aseguró que confía en la ley actual de protección de espacios verdes y el trabajo de la Legislatura de la provincia. “Vamos a ser guardianes de la reserva, por lo que significa para nuestro valle, por el atractivo turístico y de conservación de este pulmón verde que tenemos que proteger”, dijo por último.