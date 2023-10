Juegos Evita: Córdoba ocupó el cuarto lugar en el medallero

(SN, Córdoba) En el 75° aniversario de su creación, se vivieron unas inolvidables finales de los deportes convencionales y adaptados en Mar del Plata. Córdoba compitió de igual a igual con el resto de las provincias y terminó por redondear una destacada performance.

En el medallero general nuestra provincia se quedó con la cuarta colocación, detrás de Buenos Aires, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La delegación de Córdoba conquistó un total de 114 medallas, siendo 48 de oro, 31 de plata y 35 preseas de bronce.

Deportes convencionales

En los deportes convencionales, Córdoba sumó 13 medallas doradas, 17 plateadas y 25 de bronce, repartidas de la siguiente manera:

En karate, entre las categorías femenina y masculina sumó un total de siete preseas: tres oros, dos platas y dos bronces. De esta forma, se convirtió en la provincia que más medallas sumó y por lo tanto fue el ganador de la copa por equipos.

En lucha grecorromana, se consiguieron 3 oros, mientras que, en lucha libre, se conquistó la medalla de bronce.

En taekwondo, se logró una medalla de bronce, lo mismo que en esgrima femenino.

Pasando a judo, la provincia subió al podio en cinco ocasiones. Fueron tres de plata (-40 kilos femenino, hasta 58 kilos masculino y 44 kilos masculino) y dos de bronce (-53 kilos femenino y -44 kilos femenino)

De esta forma, las artes marciales tuvieron una actuación consagratoria en los Juegos Evita.

Por otro lado, en las disciplinas de windsurf y de ciclismo de montaña, Córdoba alcanzó el primer puesto.

En natación, se consiguieron un total de 11 medallas: un oro, tres platas y siete bronces.

En natación artística se destacó y llevó a casa varias medallas. En total fueron dos de oro, una de plata y cuatro de bronce.

En gimnasia artística, se consiguieron tres medallas: un oro masculino, una plata femenina y un bronce femenino.

En tiro con arco femenino sub 14, Córdoba obtuvo la medalla de bronce en femenino.

También atletismo sumó para el medallero de Córdoba. La categoría sub 14 se llevó una presea de oro y dos de plata. Y los chicos de la sub 17, cinco de oro, tres de plata y cuatro de bronce.

En los deportes en conjunto también se consiguieron resultados importantes: el vóley femenino (sub 17), rugby masculino y hándbol femenino (sub 16) consiguieron el segundo lugar.

Además, el rugby femenino, hockey masculino (sub 14), básquet femenino sub 17y sub 15 obtuvieron el tercer puesto.

Deporte adaptado

Por su parte, el deporte adaptado aportó 37 preseas doradas, 14 de plata y 11 de bronce, al medallero de Córdoba, con la siguiente distinción:

En atletismo, lograron 17 medallas de oro, 9 de plata y 5 de bronce.

En natación, 18 preseas de oro, 3 de plata y 3 bronces. Además, la provincia se quedó con el tercer lugar de la tabla general categoría sub14.

En tenis de mesa, Córdoba logró conquistar tres medallas, siendo una de oro, una de plata y una de bronce.

En Powerlifting, se obtuvo un oro en masculino hasta 107 kilos. En tanto que, por equipos, se logró el segundo lugar.

Finalmente, el tenis adaptado y el vóley sentado, trajeron para la provincia el tercer puesto.