Predicciones para este martes 10 de octubre

Horóscopo del martes 10 de octubre, 2023

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Darse cuenta de algunas situaciones que aunque duelan salen a la luz, es clave para poder solucionarlas. La ayuda de los demás es importante pero sobre todo, lo que nosotros mismos hagamos por nosotros. Luz en el día. Momento de color: perla.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Cuando sientan que la tristeza es mayor a la lógica, traten de trabajar el ánimo pensando y valorando las buenas cosas que les pasan. Plano laboral con algo de distracciones, focalicen y pongan su natural esmero. Momento de color: verde palta.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Estén atentos a los pedidos de préstamos de dinero por parte de conocidos. Hay personas que no valoran el esfuerzo del otro. Ayuda más el consejo que lo material. Día interesante para nuevos contactos. Momento de color: chocolate.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) La energía positiva siempre es buena, de todos modos, no dejen de considerar que cuando las cosas no salen como queremos la energía no debe perderse. Busquen equilibrarse en todo sentido. Amor que ayuda. Momento de color: lila.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Sean más flexibles con la auto exigencia y dense el normal permiso para poder disfrutar de las cosas que les gustan. Familiares con buenas noticias y armonía en el hogar que los ilusiona a poder estar más distendidos. Momentos de color: frutilla.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Día de mucha fuerza desde la que lograrán afrontar esas situaciones algo complicadas. Saber que siempre se sale adelante. Noticias de amigos que los alegrará y compartirán bellamente. Momento de color: caoba.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Con ganas de reconocer errores, algo que en realidad no les cuesta mucho a los librianos, Los hará sentir alivio sanando asperezas con personas de su interés. Motor encendido en las finanzas pudiendo saldar deudas. Momento de color: azul.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Sinceridad que asoma por parte de personas a quienes respetan y quieren. Vayan paso a paso en cuanto a esas decisiones profesionales que deban tomar. No se adelanten a los hechos. Momento de color: cerceta.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Las acciones que realicemos en la vida siempre repercuten en las vidas no sólo nuestras sino de quienes nos rodean. Vayan paso a paso con ese familiar, todo va a estar bien. Momento de color: anaranjado.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Día en el que podrían lograr tener cierta diferencia a favor en el plano financiero. Procuren insistir en sus áreas de trabajo respecto a terminar de dialogar sobre sus futuros. Siempre hay que defender los intereses propios. Momento de color: uva.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Las diferencias entre algunos de sus familiares los llevan a tener que generar alguna posibilidad de dialogar entre todos. Propónganse tratar de ordenar más sus finanzas y evitar compras de cosas que no necesitan. Momento de color: lima.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Es difícil poder explayarse en reclamar cuando los afectos son más fuertes que la cuestión de disgusto. Pero es útil para todos partir desde la verdad. Alivio financiero con posibilidades de solucionar problemas. Momento de color: rosado.