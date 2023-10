(Télam, Buenos Aires) La Disposición 639/2023, publicada hoy en el Boletín Oficial, formaliza la colocación de los carteles que comenzaron a colocarse ayer en la parte exterior de los colectivos a la izquierda o arriba de la puerta delantera de acceso.

Los mismos están siendo colocados por personal de la propia CNRT, que será “el único autorizado” para proveerlos, indica la disposición.

Además, establece que la Gerencia de Fiscalización del Transporte Automotor y la Gerencia de Fiscalización de Gestión Ferroviaria de la CNRT deberán asegurar la colocación de los carteles, fiscalizar el mantenimiento de los mismos y, en caso de ser necesario, labrar actas de infracción.

Estos carteles se suman a los identificatorios del número de línea e interno (en el caso de los colectivos), y a aquellos que homenajean a las Islas Malvinas, también de colocación obligatoria en la parte externa de las unidades.

Los carteles señalan que el boleto mínimo con subsidio es de $ 53 y el que no posee subsidio es de $ 700, en el caso de los colectivos.

“El usuario tiene la libertad de elegir si quiere mantener el subsidio o no”, señalan los carteles que llevan el logo del Ministerio de Transporte.

“Resulta fundamental dar publicidad e informar adecuada y eficazmente a los usuarios por la mayor cantidad de medios disponibles, entendiéndose como uno de ellos, la instalación de cartelería en lugar visible para las usuarias y los usuarios de los servicios”, señalan los considerandos.

Esto se suma a la aclaración, al pagar el boleto en las maquinas lectoras de la tarjeta SUBE, del valor de la tarifa sin subsidio.

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, cuestionó ayer la aparición en la vía pública y en las pantallas de las estaciones de tren de una campaña que señala que la tarifa de trenes, si triunfa en las elecciones el candidato de Unión por la Patria (UxC), Sergio Massa, será de $ 56,23 y, si lo hace ella o el postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, será de $ 1.100.

Estos afiches, a diferencia de los colocados por la CNRT, fueron confeccionados por los gremios ferroviarios.

"Pasaron todos los límites. ¿De verdad están usando la plata de la gente para hacer este tipo de campaña sucia, ministro Massa? Dan vergüenza ajena. Los argentinos nos merecemos algo mucho mejor que seguir soportando estas bajezas del kirchnerismo. El domingo vamos a terminar con esto", señaló Bullrich en su cuenta de X (ex Twitter).

En tanto, el ministro de Transporte, Diego Giuliano, respondió en la misma red social: "¿Que los gremios le cuenten en sus espacios la verdad a la gente te duele? Contá Patricia, que sacar el subsidio pone el boleto en ese valor. No es miedo, es la verdad, aunque te duela como le dolió a los jubilados que les quites el 13%".

Su área habilitó desde hoy la posibilidad de tramitar la renuncia al subsidio a través de argentina.gob.ar/sube.

Este formulario les permite, a quienes renuncien al subsidio, abonar con SUBE la tarifa plena de tales servicios que pasará a costar $ 1.100 para trenes y $ 700 para colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

"Estamos en el medio de una campaña electoral donde algunos dirigentes plantearon que no es necesario para los usuarios el subsidio al transporte, por eso dictamos una resolución y estamos dando la opción, de que cada usuario pueda informarse qué significa no tener el subsidio al transporte, conocer los montos y en la medida de que no quieran recibir el subsidio del Estado nacional, puedan optar por no adherirse", manifestó Giuliano.

Los precios de los pasajes no se verán modificados para aquellas personas que no completen el formulario.