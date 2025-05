Paro de transporte: UTA realiza el paro de 24 horas en reclamo de paritarias

“Si no aparece la plata y hoy no llama a Roberto Fernández, titular de la UTA, no le damos más tiempo a nadie, queremos un paro por tiempo indeterminado”, dijo el secretario gremial del sindicato, Gabriel Gusso.

06 de mayo de 2025

Redacción SN