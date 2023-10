Balotage: , Marcos, Facundo, lo personal y lo institucional

(SN; Alta Gracia) "De cara al balotaje, y mas allá de posturas personales que puede adoptar cada uno, quienes integramos este espacio político hemos decidido de forma unánime que nos plegaremos a lo que determine el presidente de nuestra fuerza política, Juan Schiaretti y el gobernador electo Martin Llaryora", dijo el ministro de Empleo en un acto en Despeñaderos, donde reunió a la tropa de Hacemos Por Córdoba en el Departamento Santa María.



Las declaraciones de Facundo Torres Lima se produjeron luego de que su hermano Marcos -a título personal- definiera su postura. El Intendente de Alta Gracia había dicho el jueves: "mi candidato era Schiaretti, pero hoy la mejor opción es Massa".

El funcionario provincial encabezó un acto de la dirigencia departamental de Hacemos Unidos Por Córdoba, en Despeñaderos, donde la Intendente Carolina Basualdo fue la anfitriona. Hasta allí llegaron intendentes en funciones, intendentes electos y autoridades partidarias, quienes se reunieron a los fines de realizar un brindis y balance sobre los resultados electorales obtenidos tanto a nivel provincial como nacional.

"Estos resultados son el fruto del enorme trabajo realizado por cada intendente en sus ciudades y pueblos, en conjunto con un Gobierno Provincial que de manera federal apoya a cada gestión, generando las obras y soluciones que demandan y necesitan nuestros vecinos", dijo el ministro, principal orador del encuentro.

El jueves, su hermano Marcos había roto el silencio en las filas schiarettistas, apoyando abiertamente a Sergio Massa de cara a la segunda ronda electoral del próximo 19 de noviembre: “Mi candidato era Schiaretti, pero hoy creo que la mejor opción es Massa aunque todos los peronistas tenemos que pelear y trabajar para que no se vuelva a repetir el mismo modelo kirchnerista que le hizo mal al país y a Córdoba”, agregó el intendente reelecto con más del 57% de los votos en las pasadas elecciones del 17 de septiembre.

Por otro lado, Marcos Torres Lima destacó que “los ideales y los valores que represento no son compatibles con Javier Milei. Soy peronista no kirchnerista pero en esta instancia no dudo que la mejor opción es Sergio Massa”.

Fuentes cercanas a los dos hermanos Torres Lima coincidieron en diferenciar los pronunciamientos personales de los institucionales, destacando la sintonía entre ambos dirigentes.

La definición del jefe del gobierno de Alta Gracia y presidente del Partido Justicialista de la ciudad causó un enorme impacto, por tratarse del primer dirigente de peso del schiarettismo que se pronuncia sobre la segunda ronda electoral. Por su parte, tanto el gobernador Juan Sxhiaretti como su sucesor Martín Llaryora, mantienen la indefinición. Ambos viajaron a Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, en busca de financiamiento para el acueducto que llevará agua del río Paraná hasta Córdoba, y se mantendrían en silencio hasta su regreso, previsto para el próximo 6 de noviembre.