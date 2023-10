Marcos Torres: “Mi candidato era Schiaretti, pero hoy la mejor opción es Massa”

(SN, Alta Gracia) En medio de la convulsión electoral de cara al Balotaje de próximo 19 de noviembre, el intendente de Alta Gracia, que se encuentra e Buenos Aires realizando gestiones para la ciudad, fue entrevistado por un medio porteño y adelanto que "hoy la mejor opción es Sergio Massa".

“En lo personal y por mi forma de concebir la política no hay ninguna coincidencia con Milei”, dijo Marcos Torres en declaraciones a Letra P, aclarando que se trata de una decisión personal. “Mi candidato era Schiaretti, pero hoy creo que la mejor opción es Massa aunque todos los peronistas tenemos que pelear y trabajar para que no se vuelva a repetir el mismo modelo kirchnerista que le hizo mal al país y a Córdoba”, agregó el intendente reelecto con más del 57% en las pasadas elecciones del 17 de septiembre.

“Esto es una declaración personal como dirigente porque como intendente que me voto el 57 % de la ciudad en una elección histórica en la que supere por 40 puntos a la candidata de Juntos por el cambio, tengo que ser respetuoso de la conformación de mi electorado, y voy a ser respetuoso de la libertad de voto de cada uno de los que integran nuestro espacio" aseguró.

Por otro lado, Torres destacó que “los ideales y los valores que represento no son compatibles con Javier Milei. Soy peronista no kirchnerista pero en esta instancia no dudo que la mejor opción es Sergio Massa”.

El altagraciense es uno de los primeros schiarettistas de peso que se pronunciarse a favor de Massa, adelantando una posición que en los tinglados de Unión por la Patria empiezan a advertir como mayoritaria, sobre todo mirando dos características que confluyen en Torres: su condición de peronista y su rol como intendente. "Como Intendente mi responsabilidad y deber es gestionar con quien sea, pero con Milei va a ser muy difícil coincidir en conceptos claves como educación y salud".

La ciudad del Tajamar fue la única de las ciudades grandes de la provincia en la que Schiaretti derrotó a Milei. El gobernador de Córdoba duplicó su caudal electoral en la primera vuelta en relación a las PASO, y se transformó en un actor de peso de cara al balotage.

En la ciudad, el candidato de Hacemos Por Argentina se impuso logrando el 32.8%, sobre el 31,8% obtenido por Javier Milei, en tanto Patricia Bullrich cosechó un exiguo 20,9%.