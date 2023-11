Desesperante: sin novedades en la búsqueda de Ezequiel Romero

(SN, Alta Gracia) La desaparición de Ezequiel Romero sigue siendo un misterio tanto para los familiares como para la policía. No hay rastros del hombre que fue visto por última vez durante las primeras horas del sábado 18 de noviembre en la casa de su madre.

En diálogo con Siempre Radio, Luisa Sánchez contó cómo fueron los últimos minutos con su hijo:

"Estaba durmiendo alrededor de las 6 de la mañana y me golpeó la puerta. Estaba muy tomado y lastimado. Le dije que pase al baño y se lave la cara porque estaba muy golpeado. Me volví al dormitorio para vestirme y en un segundo me dice 'me voy'", relató la mamá de Ezequiel .

De acuerdo a su testimonio - y que hasta el momento no se sabía- es que supuestamente la pareja de Romero lo habría echado de su casa la noche anterior.

"Me dijo que iba a buscar un bolso y una mochila que había dejado en la casa de un amigo. Le pregunté porqué y me dijo 'Andrea me echó´. Y ahí se fue, me puse algo en los pies, salí a buscarlo pero ya se había ido. No sé quien es el amigo ese, ni si llegó o no a su casa. No sé nada y es desesperante", finalizó.

El lunes, Siempre Radio dialogó con Andrea Righini, la pareja de Ezequiel -quien no hizo ninguna mención a la separación que ahora reveló la madre del hombre desaparecido- y recordó la última vez que lo vio: "Se bañó, charlamos y todo normal, como todo los días. Se lo notaba bien, y después de las 10 de la noche me dijo “me voy” agarró el celular, el cargador y se fue. Nunca hizo eso. A partir de ese momento ya no supe más nada. Como no volvía la llamé a la madre y al otro día me entero que había estado temprano por la casa de su madre y aparentemente tenia el rostro golpeado. La madre lo quiso retener, no pudo y no supimos nada de él".

Visiblemente conmovida, Righini se quebró en llanto durante la entrevista.

Cabe recordar que la búsqueda de Ezequiel Romero se nacionalizó en las últimas horas.