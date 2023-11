(SN, Alta Gracia) Un misterio envuelve la desaparición de Ezequiel Roberto Romero, de 40 años quien fue visto por última vez en la casa de su madre, en calle San Juan Bosco el sábado a la mañana. No hay testigos, no hay pistas, no hay hipótesis..

Andrea Righini, la pareja de Ezequiel contó en diálogo con Siempre Radio 93.3 que, como todos los viernes, suele llegar de trabajar luego del cobro. En esta oportunidad, nada fue distinto. "Se bañó, charlamos y todo normal, como todo los días. Se lo notaba bien, y después de las 10 de la noche me dijo “me voy” agarró el celular, el cargador y se fue. Nunca hizo eso. A partir de ese momento ya no supe más nada. Como no volvía la llamé a la madre y al otro día me entero que había estado temprano por la casa de su madre y aparentemente tenia el rostro golpeado. La madre lo quiso retener, no pudo y no supimos nada de él".

En este sentido, Righini dijo que Ezequiel no tiene muchos amigos, pero se trataron de contactar con los más cercanos, con el empleador y nadie lo vio. "Es como si se lo hubiera tragado la tierra".

"Todas las pistas dieron resultado negativo"

A su turno, el Comisario Mayor Diego Cambronero confirmó la versión de la mujer de Romero sobre la última vez que lo vió la madre.

"Efectivamente llegó a la casa de la madre con el rostro golpeado porque había tenido una riña alrededor de las 6 de la madrugada de ese sábado con un grupo de jóvenes en la zona del Tajamar. Identificamos a dos de ellos, los entrevistamos pero sólo se trató de una riña", dijo el comisario en diálogo con Siempre Radio 93.3

El personal afectado en la búsqueda son de Brigada de Investigaciones, personal del DUAR, Division Canes Policia de la Provincia de Córdoba, ETAC, División K9, Defensa Civil de Alta Gracia y policía de la Departamental Santa María.

"Lamentablemente el resultado de la búsqueda es negativo, ni de las averiguaciones ni de las informaciones que nos ingresaron para quienes supuestamente lo habrían visto en Alta Gracia y en localidades vecinas nos llevan a algún lugar certero. No hay información fehaciente de nadie", concluyó Cambronero.