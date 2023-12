Aumentazos: “La realidad la tenés en el bolsillo”

(SN, Alta Gracia) Los Centros de Almaceneros, supermercados y consumidores están advirtiendo el constante aumento en los últimos días en los alimentos.

Por ello en diálogo con Siempre Radio 93.3 un vecino de Alta Gracia, Carlos Heredia, quien tiene su comercio en Concejal Alonso al 1000, contó que “la carne viene aumentando progresivamente, a veces se detiene un mes y después vuelve a aumentar y siempre es especulativo. Cuando aumentó el dólar blue era por eso y cuando se planchó el problema era la sequía. Ahora hay pasto, el dólar está estable y los aumentos siguen, son totalmente injustificados”, dijo.

En otro tramo se mostró sorprendido por la “anomia” de los vecinos que cuando llegan a comprar ya no se sorprenden por el aumento. “Claramente el consumo bajó porque ecuación es fácil: Si tenés en el bolsillo gastás y si no tenés no gastás nada. La realidad la tenés en el bolsillo”.