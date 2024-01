Femicidio en Villa Oviedo: “Olga era torturada y vivió un calvario”

(SN, Alta Gracia) La conmoción, la angustia y la impotencia se adueñaron de Villa Oviedo y de toda Alta Gracia en el mediodía del pasado viernes 5 de enero, cuando una mujer de 72 años perdía la vida luego de una brutal paliza dada por su hijo, dos días antes.

El miércoles 3 de enero, Olga, quien era exdocente, recibió una golpiza fatal por parte de su hijo de 38 años. Un episodio más de violencia. Uno de los tantos de los cuales la mujer era víctima.

“Mi puestito de churros está al frente de su casa. Empecé a escuchar gritos como casi siempre. Salió su hijo, se fue, y al poco tiempo salió ella. Lo que vi fue terrible: la cabeza ensangrentada, caminando sin rumbo, como desorientada. Llamé inmediatamente a la policía, contando lo que había visto. Me dijeron; bueno, ya vamos. Nunca vinieron. Volví a llamar y no me atendieron, yo no sabía qué hacer. Me quedé muy preocupada. A la tarde vi que la policía estaba hablando con el tipo, el hijo, en la calle. El jueves volví al puesto y ahí me contaron que la señora estaba internada en terapia intensiva”. El relato es de María, la persona que vio por última vez con vida a la mujer. La escena fue dantesca: Olga saliendo de su casa, completamente ensangrentada luego de la brutal paliza que le dio su hijo, y un desenlace fatal que se dio horas después y que dejó como saldo el femicidio de una mujer de 72 años.

“María fue la última persona que la vio con vida y pidió disculpas porque por el momento no se siente preparada para hablar con nadie, más allá de lo que dijo en su redes sociales. Ella está indignada porque muchas veces llamó a la policía para socorrerla y nunca aparecieron. A ella le tocó ver la última instancia de la vida de Olga. María se siente muy mal. Ella tenía miedo de intervenir también, porque no sabía cómo podía reaccionar este hombre para con ella. Y más allá de las denuncias que hizo, no se animó a accionar de otra forma”, contó a Juntos a la Par, Viviana Migues, ex presidenta del Centro Vecinal y vecina del barrio.

Los vecinos coinciden en que Olga vivió un calvario. “Tengo entendido por los vecinos que se hicieron muchas denuncias. Los gritos que salían de esa casa eran desgarradores. Ella nunca las hizo, porque estaba muy manipulada por el hijo, pero sí los vecinos las hicieron, porque era sabido el maltrato que sufría, tanto físico como verbal”.

El lunes, el Fiscal Alejandro Peralta Ottonello se encargó de insistir en que a la fiscalía nunca había ingresado denuncia alguna relacionada con este caso. La diferencia entre las versiones de los vecinos y la del magistrado quizá tenga explicación: es posible que los denunciantes sólo hayan dado aviso a la policía ante los sucesivos ataques, sin que se iniciara el trámite judicial correspondiente.

A la maraña administrativa, se suma la desidia de una fuerza policial que se apresura a difundir la detención de dos niños con un revólver de juguete, pero resulta incapaz de salvarle la vida a una mujer a quien están matando a golpes

Olga no tenía otros familiares en Alta Gracia, nadie a quien poder recurrir. El único afecto que tenía, su madre, vivió con ellos hasta el momento en que falleció, hace algunos meses.

Todos los vecinos coinciden en que Olga era una persona muy educada, muy respetuosa, nunca se metía con nadie y tampoco tenía mucha relación con los vecinos. Siempre vestía muy elegante y no buscaba problemas.

“Todo es muy triste, muy lamentable. Si algo deja en claro este caso, y todos los casos similares, es que la Justicia debe actuar de manera inmediata y que las leyes tienen que cambiar. Hace mucho tiempo que esta señora estaba siendo torturada y la justicia nunca intervino. María llamó ocho veces a la policía y nunca vinieron”.