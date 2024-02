(SN, Alta Gracia) Facundo Torres Lima en diálogo con Siempre Radio 93.3 habló sobre distintos temas entre ellos sobre su rol en la legislatura provincial, la crisis nacional, el discurso del gobernador en la apertura de sesiones y, desde lo local, su visión sobre el Encuentro Nacional de Colectividades.

Al ser consultado sobre cómo analiza los primeros meses del gobierno de Javier Milei, Torres fue contundente: "Milei ha sido muy consecuente con lo que dijo que iba a hacer en campaña. Ahora el resultado de esto es un caos general, la sociedad al borde de los nervios, inestabilidad, incertidumbre, actores sociales en pugna, estamos con una inflacion que supera todos los 20 por ciento. La situación es muy compleja".

A nivel provincial, y en relación al discurso del gobernador frente a los legisladores en la apertura de sesiones expresando el acompañamiento del gobierno provincial al nacional, el legislador por el departamento Santa María explicó que "Llaryora tuvo un discurso muy claro y habló del apoyo y la gobernabilidad al presidente pero esto no significa un cheque en blanco, porque nunca acompañaremos si se intenta colapsar la industria, ir en contra del agro, de la educación pública y gratuita, de la cultura".

En este sentido, Torres Lima también dijo que la privatización de las empresas públicas no siempre es una buena opción. "No se puede privatizar todo, el estado debe garantizar una serie de cuestiones que el privado no lo va hacer porque éste busca el rédito económico. El Estado debe garantizar servicios para que la sociedad pueda vivir mejor. Si para lograr el equilibrio fiscal hay que aplastar todo no sirve, no es la manera", dijo.

Seguridad

Alta Gracia fue sede de la primera reunión de la Comunidad Regional en donde participaron casi la totalidad de los jefes comunales del departamento Santa María, con la participación del Ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.

"El encuentro fue muy positivo porque vinimos a contarle a los jefes comunales el nuevo paradigma que implica la nueva ley integral de seguridad. Hasta el momento en el departamento Santa María se adhirió Alta Gracia, Malagueño y Potrero de Garay. Esta ley es tratar de hacerle la vida más difícil a los delicuentes", manifestó.

Al ser consultado si el contexto social de crisis favorece el delito, el legislador aseguró que "el delito es el hijo de la marginalidad y la pobreza. Ante esto el Estado debe proponer soluciones. Las crisis económicas genera más delicuencia, eso está sociológicamente probado es por eso que es importante el trabajo conjunto entre municipios, provincia y nación".

Colectividades 2024

Como exintendente de la ciudad, su perspectiva sobre la nueva edición del Encuentro Anual de Colectividades, Torres Lima se mostró muy conforme sobre cómo se está llevando a cabo la fiesta más importante de la ciudad.

"Tenía mis temores por este cambio de esquema, de modalidad sobre todo en este momento en donde la gente la está pasando realmente muy mal desde lo económico. En este contexto Marcos (Torres) y su equipo tomaron una decisión muy valiente, volver a los origenes y la verdad estuve analizando lo artístico, gastronómico, lo cultural y estoy gratamente sorprendido porque las dos noches fueron colmadas de gente, con rotación, vi las colectividades trabajando muchísimo, estoy muy contento y puedo decir que es un éxito",finalizó.