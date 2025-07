(SN; Córdoba) La diputada nacional Natalia De la Sota cuestionó duramente el modelo político y económico vigente y advirtió que este “se lleva puesta a la mayor parte de la sociedad argentina”. En un video difundido en sus redes sociales, la legisladora describió un panorama preocupante para las familias cordobesas y planteó la necesidad de un freno político urgente.

“El 60% de las familias cordobesas no llega a cubrir la canasta básica. Ya hubo más de 115.000 despidos en el sector privado y más de 13.000 pymes cerradas en todo el país, muchas de ellas en Córdoba. Hospitales y universidades están sin presupuesto, y jubilados deben elegir entre comer o comprar los remedios”, enumeró De la Sota en su mensaje.

La diputada destacó que no apoyó este modelo desde un principio: “Lo dije desde el primer día, me planté y puse el cuerpo, y lo voy a seguir haciendo. Porque el ajuste no puede ser sobre los que menos tienen. Porque hacer un Estado más eficiente no es destruirlo”.

Respecto a su proyección política, De la Sota señaló que quiere renovar su banca para “poner un límite” al Gobierno nacional. “En este momento lo más importante es representar un freno ante la lógica perversa de este Gobierno, que está destruyendo la economía y la autoestima de Córdoba. Quiero que haya una voz que diga ‘hasta acá’, con firmeza y humanidad. Porque los derechos no se negocian, se defienden”, concluyó.