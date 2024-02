(SN; Alta Gracia) “Si va a pedirle la renuncia a determinados funcionarios por ser de Córdoba o porque su esposa no cumplió las ordenes de su marido... primero, como mujer es retroceder muchos años atrás, las mujeres pensamos, decidimos, tomamos decisiones propias”, dijo la diputada nacional de Hacemos Coalición Federal, Alejandra Torres.

Torres figura en la “lista de traidores” que publicó el presidente Javier Milei por haber votado en contra de algunos artículos de la ley ómnibus. Además, es la pareja del director de la Anses, Osvaldo Giordano (hombre de Juan Schiaretti).

Las declaraciones de la legisladora se dan en el marco de lo trascendido en algunos medios sobre que el Gobierno pediría la renuncia de Giordano. Cabe recordar que el actual director de Anses había entrado a último momento por el acuerdo entre Milei y el ex gobernador Schiaretti, relegando a quien incialmente se había anunciado oficialmente para el cargo, Carolina Píparo.

La diputada Torres salió a confrontar al gobierno sosteniendo que no hubo ninguna traición de su parte debido a que jamás hubo un acuerdo con LLA: “El Presidente había ideado un proyecto de ley que era vital y de hecho lo votamos en general y comenzamos a construir una serie de propuestas alternativas para ciertos artículos que por cuestiones técnicas no estábamos de acuerdo; se los acercamos, pero jamás tuvimos una respuesta. Así que esta supuesta traición es a un pacto que no se ha llevado adelante", aclaró.

No obstante, la legisladora nacional resaltó que "sí hubo mucha buena fe de mi parte y responsabilidad con la gente. Presenté esa serie de alternativas frente a artículos que, técnicamente, eran inconstitucionales y había errores inarticulados. Si se supone que hay diálogo y buena fe, uno espera una respuesta y consideración”, se quejó.

Además, Torres arremetió contra uno de las banderas de La Libertad Avanza, a su criterio abandonada: “El partido del Presidente es un partido que hizo difusión de la libertad de pensamiento, entonces que ellos pregonen la libertad de expresión y porque otros diputados entiendan que determinados artículos exigen una corrección, un diálogo, una alternativa diferente, no habilita a decir que somos traidores. Me parece que va en contra de ese principio por el que la gente lo voto”.

Finalmente, la representante de Córdoba le dejó un consejo clave al Presidente para llevar a cabo su mandato: “que analice bien como gestiona. Es fundamental la gestión para salir de esta situación lamentable”, culminó la Diputada cordobesa.

Sobre la situación de Córdoba

Torres se encuentra en el Congreso aguardando que se organicen las comisiones para tratar la ley ómnibus nuevamente, sin embargo los diputados de HUxC regresarán luego a Córdoba para reunirse con el Gobernador Martín Llaryora a la espera de nuevas directivas.

De todos modos, la legisladora adelantó que seguirán en la misma línea: "Defender a Córdoba en términos de que siga existiendo un federalismo en términos económicos que es una promesa de campaña que en la ley ómnibus no estuvo presente. Queremos una argentina que se a viable pero no a costa de mucho y a favor de unos pocos.".