Alta Gracia: avanzan las obras en el nuevo predio de tratamiento de residuos

Alta Gracia: la ciudad conmemoró a San Martín a 175 años de su fallecimiento
El acto se realizó frente al Monumento del Libertador y contó con la presencia de funcionarios e instituciones de la ciudad.
(SN; Alta Gracia) Este martes, el Gobierno local comunicó que continúan las tareas de saneamiento, limpieza de predio, alumbrado y movimiento de suelo en el sector designado para la construcción del nuevo espacio para recepción y tratamiento de diferentes materiales para economía circular.
Desde el municipio remarcaron que esta obra marcará el fin definitivo a un problema de años y el inicio de una etapa más ordenada y sustentable en la gestión de residuos secos de la ciudad.
El pasado jueves 14 de agosto, el intendente Marcos Torres, junto al secretario de Servicios Públicos y Ambiente, Matías Odiard, recorrió el avance de estos trabajos en el predio que funcionará como espacio para la separación, clasificación y adecuada disposición final de los residuos secos generados en la ciudad. El nuevo complejo reemplazará progresivamente las funciones de la actual planta de acopio de Barrio Cámara, a modo de centralizar y optimizar el trabajo de reciclado.
El Complejo contará con seis boxes de cuatro metros de ancho por cinco de profundidad, con base de cemento y cerramiento de material, destinados a la separación de papel, cartón, vidrio, plástico duro y blando, chatarra y madera. La clasificación estará a cargo de la Cooperativa “ReUSAR”, que preparará los materiales para su reutilización, reciclaje o recupero, fortaleciendo la economía circular y la disposición final responsable.
Además, el predio tendrá:
• Un sector para el depósito de escombros y residuos de obra, que serán tamizados y separados.
• Un área de acopio de neumáticos fuera de uso, que se gestionarán según normativa provincial.
• Un espacio para tratamiento de restos de poda, donde las ramas de gran tamaño se destinarán como leña para fines sociales y las más pequeñas serán chipeadas para su reutilización.
El ingreso estará controlado y el complejo funcionará de lunes a sábado, con sereno y guardia las 24 horas, los 7 días de la semana.
“Este proyecto es una muestra concreta de nuestro compromiso con la sustentabilidad ambiental y la economía circular. No solo estamos cumpliendo con una promesa de gobierno, sino que lo hacemos invitando a cada vecino a sumarse, porque una ciudad más limpia y ordenada es responsabilidad de todos”, destacó Torres.
