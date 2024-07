Femicidio de Catalina: el principal sospechoso habría confesado el crimen

(SN; con información de La Nueva Mañana) Luego de la noticia del crimen de Catalina Gutiérrez, la joven estudiante que fue encontrada asesinada, un amigo e integrante del grupo de estudio de la Facultad de Arquitectura de la UNC habría confesado el hecho. Se trata de Néstor Soto, un joven cercano a la víctima.

Soto, principal sospechoso del crimen, fue detenido tras quebrarse en medio de su declaración y confesar. Mientras aún se desconocía el paradero de Catalina Gutiérrez, la Policía había convocado a cada uno de sus amigos para solicitar información que pudiera colaborar con su hallazgo, informó La Nueva Mañana.

La hipótesis es que el detenido la dejó inconsciente a golpes en su casa y la llevó en el auto hasta la zona descampada de barrio Ampliación Kennedy, donde trató de incendiar el vehículo. Allí, el fuego no se propagó y la inhalación del monóxido de carbono habría sido letal.

El padre de Catalina, Marcelo Gutiérrez, entrevistado por El Doce, expresó que no quiere saber los detalles de lo que pasó con Catalina. “Debe ser horrible, me interesaría que esté hoy conmigo y ya no va a estar”, dijo con evidente tristeza.

El padre ratificó que la víctima conocía a Néstor Soto de la Facultad de Arquitectura y que integraban el mismo grupo de amigos. De acuerdo a lo que contó el hombre, el detenido fue “mil veces” a su casa. “Ha venido a estar con ella, mi hija lo ha invitado a cenar, a ver partidos, compartieron momentos de la facultad como amigos”, señaló.