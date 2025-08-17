Malagueño: hospitalizaron a una motociclista luego de un fuerte impacto

Alta Gracia: chocó de atrás, amenazó a una mujer e intentó huir
Durante la madrugada de este sábado detuvieron a un conductor en estado de furia luego de protagonizar un accidente de tránsito.
El accidente se produjo con una camioneta Ford Ranger en la esquina de avenida Italia y calle Grecia. La mujer sufrió diversas lesiones y fue asistida por el personal de emergencias.
(SN; Malagueño) Pasado el mediodía del sábado 16/8 ocurrió un accidente en la localidad de Malagueño, precisamente en la esquina de avenida Italia y calle Grecia, donde se dio un fuerte impacto entre una camioneta y una motocicleta.
Fuentes policiales informaron que se trata de una Ford Ranger, conducida por un hombre de 68 años, mientras que en la moto Honda Wave circulaba una mujer que debió ser trasladada Hospital.
En el lugar trabajó el personal de emergencias, quien asistió a la motociclista por diversas lesiones tras el impacto y la trasladó al nosocomio para una mayor valoración.
*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.
