Malagueño: hospitalizaron a una motociclista luego de un fuerte impacto

El accidente se produjo con una camioneta Ford Ranger en la esquina de avenida Italia y calle Grecia. La mujer sufrió diversas lesiones y fue asistida por el personal de emergencias.

Policiales17 de agosto de 2025 Redacción SN
WhatsApp Image 2025-08-17 at 9.37.34 AM

(SN; Malagueño) Pasado el mediodía del sábado 16/8 ocurrió un accidente en la localidad de Malagueño, precisamente en la esquina de avenida Italia y calle Grecia, donde se dio un fuerte impacto entre una camioneta y una motocicleta.

Fuentes policiales informaron que se trata de una Ford Ranger, conducida por un hombre de 68 años, mientras que en la moto Honda Wave circulaba una mujer que debió ser trasladada Hospital.

En el lugar trabajó el personal de emergencias, quien asistió a la motociclista por diversas lesiones tras el impacto y la trasladó al nosocomio para una mayor valoración.

*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental Santa María de la Policía de Córdoba.

