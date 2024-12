Horóscopo del domingo 1 de diciembre de 2024

ARIES (Marzo 21-Abril 20)

Una forma de estar bien con quienes te rodean es siempre ser agradecido con lo que hacen por ti, si tienes pareja, acuérdate de llevarle un regalo o pasar tiempo de calidad con esa persona cada vez que puedas. CIFRAS SOLARES: 64.604.

TAURO (Abril 21-Mayo 20)

Estás probando distintas cosas en tu vida y eso siempre está bien, pero el amor necesita que te enfoques en un solo objetivo en este momento. Siempre es bueno en el amor tener a una sola persona para amar, hay personas que creen en otros estilos de amor, lo que es totalmente respetable, pero la mayoría de las personas desea construir algo importante solo con una persona, CIFRAS SOLARES: 65.605.

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21)

Es muy bueno el tomar vacaciones o hacer un viaje junto a la persona amada, no siempre tendrás la oportunidad de hacerlo, pero si ahora estás en las condiciones para darte este lujo, hazlo sin pensarlo dos veces. CIFRAS SOLARES: 66.606.

CANCER (Junio22-Julio22)

Tienes una tendencia a criticar mucho las acciones de los demás y esto podría pasarte la cuenta el día de hoy, no todos deben actuar como tú crees y no puede ser todo hecho según las normas internas que tienes, todos tienen derecho a tener su propia visión de las cosas. CIFRAS SOLARES: 67.607.

LEO (Julio 23-Ago. 22)

Una jornada un tanto difícil para Tauro, deberás sortear obligaciones y tareas que no tienes muchas habilidades para realizar, lo que implicará un trabajo extra, sumado a otros que tienes pendientes. No es bueno que no dejes salir tus sentimientos hacia esa persona que estás conociendo solo porque tienes miedo a mostrar tu amor, CIFRAS SOLARES: 68.608.

VIRGO (Ago. 23-Set. 22)

Tienes una forma de ver la vida que está funcionando para quienes están a tu lado, pero te está haciendo poca justicia a ti mismo, deseos internos podrían salir a la luz el día de hoy y hacer un problema en tu relación de pareja o en tu convivencia con los demás. CIFRAS SOLARES: 69.609.

LIBRA (Set 23-Oct. 22)

En el amor debes tratar de entender más los tiempos de la persona que tienes a tu lado, no le hagas exigencias que no podrá cumplir. Un proceso complicado se está viviendo en tu familia con respecto a la salud de uno de sus miembros, podría ser que el pronóstico no es muy alentador. CIFRAS SOLARES: 70.700.

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21)

Una persona muy querida quiere tener un momento contigo para comentarte una idea que tiene donde quieres contar con tu colaboración. en vez de preocuparte sobre el tema, busca la manera de encontrar soluciones y de acompañar a la persona en este camino, podría terminar saliendo todo bien si todos apoyan. CIFRAS SOLARES: 71.702.

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21)

Buen día para pasar con la familia, sobre todo para realizar un paseo o una salida al campo si es posible, esto siempre viene bien a quienes están con la necesidad de respirar aire puro debido a la contaminación de la ciudad. CIFRAS SOLARES: 72.703.

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20)

Es probable que no estés durmiendo bien por las noches y esto te está afectando por las mañanas, dale prioridad al sueño y al descanso, si estás con una pareja estable, puede ser una buena forma de acercarlos y darle más amor a la relación. CIFRAS SOLARES: 74.704.

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19)

La confianza que creías perdida en tus proyectos, puede estar volviendo de a poco a tu vida y tienes que tomar la oportunidad que se está presentando ante ti, no dejes que pase más tiempo antes de darle una concreción necesaria a lo que hace tiempo vienes deseando. CIFRAS SOLARES: 75.705.

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20)

Una persona en la que tuviste interés hace algún tiempo podría regresar a tu vida el día de hoy, esta vez con la disposición de tener algo serio contigo, evalúa la situación si estás sin pareja actual, no le hagas el camino tan fácil. CIFRAS SOLARES: 76.706.