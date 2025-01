Neonatal: “Mataron a mi bebé y me condenaron a vivir sin mi hija”

(SN; con información de La Nueva Mañana) En lo que representa la tercera semana y, a su vez, el noveno día de audiencias, este lunes se desarrolló una nueva jornada correspondiente al juicio por la muerte de bebés en el Hospital Neonatal de la ciudad de Córdoba. En esta ocasión, quien brindó testimonio fue Brisa Molina, maadre de Melody, la beba que nació el 6 de junio de 2022 y falleció al día siguiente.

La mujer de 19 años afirmó que recibió un mal trato una vez que inició el trabajo de parto y que su hija nació sin problemas de salud. "A mi bebé me la mataron y a mi me condenaron a vivir sin mi hija", dijo Brisa, quien tenía 17 años cuando su bebé nació.

Ante los jurados populares, Brisa Molina contó que, en las primeras horas de vida de su bebé, la cambió y encontró "un punto rojo atrás y sangre en la ropita. Pensé que la habían limpiado mal". La autopsia determinó que su beba murió en la madrugada del 7 de junio por un exceso de potasio en su cuerpo, informó La Nueva Mañana.

La mujer comento que al nacer su hija no lloraba y por ese motivo llamaron a enfermería. En ese momento “se la llevaron a la sala izquierda del pasillo” y personal de salud le recomendó que no llame a su casa. "Les pregunté y no sabían decirme qué le pasaba. Me dijeron que no llamara a mi casa. Lo mismo llamé a mi mamá. Vino el cardiólogo. Pero no me dijo nada y se fue. Yo estaba muy mal. Mi mamá se encargaba de hablar con las enfermeras", añadió.

La causa

La elevación a juicio dictada por el juez Juan Manuel Fernández López alude que la enfermera Brenda Agüero, que formaba parte del Servicio de Obstetricia de dicho nosocomio, le habría suministrado a los recién nacidos, presumiblemente mediante una inyección no endovenosa, dosis de potasio, insulina u otra sustancia no compatible con la vida, a sabiendas por sus conocimientos profesionales, que su administración podría causar la muerte de los bebés. El juez Fernández López remarcó el alto estrépito social que provocaron estos hechos por su atipicidad. Además, consideró que la cantidad de casos producidos, entre consumados (5) y tentados (8), permitió arribar a la probabilidad positiva, basada en abundante prueba indiciaria de carácter unívoco.

En tanto, los ex funcionarios están acusados de no haber denunciado en debida forma los hechos atribuidos a Brenda Cecilia Agüero, pese a la creciente sospecha de criminalidad acerca de la conducta homicida intencional de la enfermera de obstetricia. Según la acusación, este ocultamiento habría sido mantenido en el tiempo durante varios meses hasta que finalmente formalizaron la presentación judicial correspondiente.

Los imputados

En total son once los imputados en este juicio histórico y sin precedentes nacionales. Brenda Agüero es la principal acusada por homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado.

Le sigue una larga lista de funcionarios:

· El ex ministro de Salud Diego Cardozo, imputado por encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público.

· Liliana Asís, ex directora del Hospital Neonatal, acusada de encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público.

· El ex secretario de Salud Pablo Carvajal Imputado por encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público.

· Claudia Ringelheim, médica especialista en Obstetricia y Tocoginecología, acusada de omisión de deberes de funcionario público en concurso ideal con encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público.

· La médica especialista en Neonatología Martha Elena Gómez Flores, quien está imputada por omisión de deberes de funcionario público en concurso ideal con encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público, todo en concurso real con falsedad ideológica.

· Adriana Luisa Moralez, también médica especialista en Neonatología, acusada de omisión de deberes de funcionario público en concurso ideal con encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público.

· La enfermera Alicia Beatriz Ariza, ex jefa de Enfermería del Neonatal, como supuesta autora penalmente responsable del hecho calificado legalmente como omisión de deberes de funcionario público.

· El abogado Julio Alejandro Escudero Salama, ex subdirector de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud, imputado por omisión de deberes de funcionario público en concurso ideal con encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público.

· María Alejandra Luján, ex coordinadora de la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal, acusada de omisión de deberes de funcionario público en concurso real con falsedad ideológica.

· El ex jefe del Área Legales del Ministerio de Salud, Alejandro Gabriel Gauto, imputado por encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público.