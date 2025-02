(SN; Valle Alegre) Inés Cuello dejó atrás su vida en San Rafael, Mendoza, vendió su departamento y apostó por un nuevo comienzo en Córdoba. Vino con la promesa de un trabajo estable en un local de pastas en Alta Gracia, pero al poco tiempo quedó sin empleo. Con esfuerzo logró comprar un terreno en Valle Alegre, donde hoy sobrevive en una precaria habitación de madera de apenas 2x3 metros, sin más compañía que sus perros y el apoyo de vecinos solidarios.

"Por lo menos tengo un techo donde meter la cabeza, pero en invierno es durísimo. Se me llueve, entra el frío y mi casa es apenas un cuartito con un baño casero", relató Inés, quien a sus 61 años sigue luchando para mejorar su situación. Su ingreso mensual es la jubilación mínima, lo que no le permite avanzar en la construcción de su casa. "Cobro lo justo para comer y comprar algunos remedios. Todo lo que tengo para construir me lo donaron vecinos: unos bloques, algo de cemento, dos chapas que me regaló un ingeniero", expresó.

Un pedido de ayuda ignorado

Con el objetivo de avanzar en su vivienda, Inés pidió asistencia a la comuna de Valle Alegre. "En diciembre fui a pedir arena y 0.20 (material para nivelar el suelo) y me dijeron que el jueves me lo traían. Pasaron meses y nunca llegó", afirmó. Su caso también fue presentado en el municipio por un vecino que colabora con personas en situación de vulnerabilidad, pero tampoco obtuvo respuesta. "Ni siquiera me llamaron para decirme que no podían ayudarme", lamentó.

Sin apoyo oficial, Inés depende de la solidaridad de quienes le acercan materiales de construcción y de su propio esfuerzo: elabora y vende pastas caseras, galletitas y alfajores para subsistir. Sin embargo, la falta de recursos limita su avance. "Ya tengo marcada la base de la casa, pero necesito cemento, más bloques y la arena que nunca me dieron. Si alguien quiere colaborar, estaría más que agradecida", dijo.

Cómo ayudar

Quienes deseen colaborar con materiales de construcción o alimentos no perecederos pueden comunicarse con Inés al 3547-30 90 61. También pueden acercarse a su vivienda en Valle Alegre, en la zona conocida como "Los Pilares".

"Siempre soñé con vivir en esta zona, me enamoré de Alta Gracia cuando vine a trabajar hace muchos años. Ahora necesito una mano para poder seguir adelante", dice con esperanza. La historia de Inés es una de tantas que reflejan la difícil realidad de quienes, a pesar de todo, no bajan los brazos