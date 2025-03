Alta Gracia: por la seguridad, Agustín Saieg cruzó a Barrionuevo

(Alta Gracia; SN) El Secretario de Seguridad de Alta Gracia, Agustín Saieg, salió al cruce de las críticas formuladas por el concejal radical Martín Barrionuevo, y defendió las políticas de seguridad implementadas por el municipio, destacando los logros alcanzados en materia de prevención del delito. En declaraciones recogidas a SN, Saieg cuestionó la postura del edil opositor y subrayó los avances concretos en la materia.

"Desde la posición de críticos, muchas veces destructiva más que constructiva, es muy fácil hablar", comenzó diciendo el funcionario, quien expresó su sorpresa por las declaraciones de Barrionuevo. "Me extraña de Martín, que es la única persona del arco opositor que camina los barrios, que no reconozca la labor de la Guardia Urbana. Los hechos últimamente esclarecidos gracias al trabajo en conjunto entre la Brigada de Investigación, la Policía, la Fiscalía y el municipio son hechos notorios y comprobables", afirmó Saieg.

El Secretario de Seguridad enumeró una serie de medidas implementadas en el marco del nuevo programa integral de seguridad, que aún no ha cumplido un año de vigencia pero que, según aseguró, ya está dando frutos. "En la actualidad se han colocado 110 cámaras de videovigilancia nuevas que los vecinos pueden ver en las arterias principales. Tenemos 45 vecinos preparados y capacitados en una Diplomatura universitaria que trabajan de lunes a lunes, haciendo controles preventivos, operativos de saturación y entrevistas a instituciones. Todas estas acciones están tendientes a la prevención del delito", detalló.

Además, Saieg anunció que en los próximos días se instalarán las ANPR (Lectoras de Patentes), tecnología que permitirá mejorar el control vehicular en la ciudad. "Hay que tener en cuenta que este nuevo programa integral de seguridad ni siquiera ha cumplido un año de vigencia y ya está dando sus frutos reales. Por supuesto que falta, pero trabajamos diariamente para que todos tengamos una Alta Gracia más segura", sostuvo.

El funcionario también recordó que la seguridad no es una obligación y competencia directa del municipio, pero destacó que, a pesar de ello, la gestión local no ha mirado "para otro lado". "Sabemos que no es nuestra responsabilidad exclusiva, pero estamos comprometidos con la seguridad de nuestros vecinos", afirmó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sumario Noticias (@sumarionoticias)

Dirigiéndose directamente a Barrionuevo, Saieg le pidió que las críticas se realicen con argumentos sólidos y no desde el desconocimiento. "A Martín, como una persona de buenas intenciones y contemporáneo a nuestra actividad política, le diría que utilizando los mismos mecanismos se obtienen los mismos resultados. La sociedad nos está demandando otra cosa y no críticas sin sentido. Debemos debatir con altura y argumentos", concluyó.

Las declaraciones de Saieg se dan en el marco de un creciente debate sobre las políticas de seguridad en Alta Gracia, donde la oposición ha cuestionado la efectividad de las medidas implementadas por el gobierno local. El año electoral, ya exhibe cuáles serán algunos de los temas principales de campaña.