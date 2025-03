Derechos Humanos: Vialidad Nacional destruyó un monumento a Osvaldo Bayer

(SN; con información de Página/12) En las últimas horas se conoció la noticia de la destrucción de un monumento de Osvaldo Bayer que estaba emplazado en la ciudad de Río Gallegos. Se trata del historiador, periodista y escritor que investigó y comunicó el fusilamiento y la persecución de obreros en la Patagonia por parte del Ejército entre 1920 y 1922.

La rotura del monumento fue ejecutada por Vialidad Nacional, que utilizó topadoras y retroexcavadoras para derrumbar el busto de Bayer. “Hay que esclarecer nuestro pasado para que nunca se repita”, decía el cartel que acompañaba el homenaje que hasta el martes estuvo emplazado en la entrada a Río Gallegos. Con esa frase, la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Cruz y la Mesa Provincial por las Huelgas Patagónicas habían decidido recordarlo a él y a los 1.500 obreros en huelga que fueron fusilados y desaparecidos.Bayer había rescatado del olvido esa historia, contada a lo largo de los cuatro tomos de “Los vengadores de la Patagonia Trágica”, libro censurado por la última dictadura militar.

Todo ese simbolismo estaba condensado en esa escultura de chapa de 1,9 metros de altura que reproducía la figura del escritor . “No hay razón para hacer lo que hicieron. Es una provocación y una negación de nuestra historia”, le dijo a Página/12 el intendente de Ríos Gallegos, Pablo Grasso, quien adelantó que intermediará ante el Gobierno para intentar restituirla.

El monumento había sido colocado a la vera de la Ruta 3, sobre la entrada de la capital santacruceña, en el paraje de Aike Güer. La ceremonia de emplazamiento se celebró el 24 de marzo de 2023, con la participación del hijo del escritor, Esteban Bayer, y familiares de los obreros fusilados en las huelgas de la FORA y también de detenidos-desaparecidos de la provincia. La idea de todos fue que la memoria de aquella masacre y del terrorismo de la última dictadura estuvieran presentes en el ingreso mismo a la ciudad. Por eso el cartel rezaba: "Bienvenidx, usted está ingresando a la tierra de La Patagonia Rebelde".

Desde Vialidad Nacional se excusaron en que el monumento fue retirado porque “era peligroso”, dado que estaba emplazado a un costado de la banquina de la Ruta 3, en una “zona de caminos”, para lo cual "no tenía habilitación".

Vale decir que el operativo no fue coordinado con ninguna autoridad provincial. El autor de la obra, el escultor Miguel Jerónimo Villalba, responsabilizó directamente por las roturas a Paulo Croppi, presidente del 23 Distrito Santa Cruz de Vialidad, al que le pidió a través de una carta "la devolución de la misma". La obra del autor consistía en una busto de hierro de 1,9 metros de alto por 2,3 de ancho, con los ragos de la cara y el torso de Osvaldo.

"Lo primero que se me vino a la cabeza cuando vi las máquinas rompiendo el monumento es la impunidad con la que se manejan. Destruyeron no solo mi trabajo, sino todo el esfuerzo mancomunado por mantener la llama de la memoria en un tema que aún después de tanto tiempo cuesta mucho dar a conocer, como fue la Patagonia Trágica, que nos marcó para siempre", le manifestó Villalba a Página/12.

Desde Vialidad confirmaron que el busto será entregado a las autoridades de la provincia que conduce el gobernador Claudio Vidal. El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, que se enteró por la Policía local, la reclama para "repararla y emplazarla en la ciudad". "A este Gobierno no le importa la historia, o lo que es peor, no la conoce. Es preocupante porque sin conocer la historia no se puede proyectar el futuro. Vamos a intentar revertir esto y tener el monumento en nuestra ciudad, como corresponde", dijo el Intendente.