(Alta Gracia; SN) - Frank de Nully Brown, pastor de las iglesias Evangélicas Metodistas de Alta Gracia criticó con crudeza la presencia de Javier Milei en la inauguración de la Iglesia Portal del Cielo, en la provincia de Chaco, donde se llevó a cabo un congreso evangélico.

El Presidente viajó a la provincia norteña respondiendo a la invitación del pastor Jorge Ledesma -quien dice que mediante un milagro cien mil pesos se convirtieron en cien mil dólares- para proferir una violenta prédica anti Estado: "La justicia social no es nada menos que la envidia con retórica", sostuvo Milei y dedujo que, en tanto sería envidia, la justicia social "es un pecado capital".

De Nully Brown -quien además es Obispo emérito de la iglesia metodista argentina y actualmente vicepresidente del Consejo de Iglesias evangélicas Metodistas de América Latina y el Caribe- sostuvo que Milei expresó “conceptos que no son cristianos”.

El religioso de Alta Gracia recordó que “nunca se usa el púlpito para una proclama partidaria -aunque ello no significa que no tengamos opinión política- pero no corresponde que ese espacio sea utilizado para la acción partidaria”.

El pastor consideró que en ese discurso pronunciado por el Presidente el domingo pasado, “allí concepto que no son bíblicos” y destacó que "la justicia social es un concepto cristiano profundamente enraizado desde la antigüedad". A la vez, recordó que el cristianismo "incita a amar al prójimo, salir al encuentro del otro, del que sufre".

“El cristianismo entiende a la justicia como aquello que va a traer la paz. Si no hay justicia, no hay paz, y para la implantación de la justicia es necesario el Estado”, sentenció De Nully Brown. “Podremos criticar y corregir lo que está mal en el Estado, pero el Estado está para equilibrar, para dar respuesta a aquellos que tienen menos oportunidades. Y los impuests están para el sostenimiento comunitario”, agregó.

“El Estado es la posibilidad de articular el poder de la manera más justa para el bien de todos”, definió el religioso. “Podemos criticar cuando no cumple con su función, criticar la corrupción, hacer que la justicia intervenga… pero que el Estado tenga espacios de corrupción no significa que lo tengas que destruir, sino que hay que mejorarlo”, indicó.

“Es triste haber utilizado un púlpito para actividaes partidarias, con una prédica anticristiana”, sentenció Frank de Nully Brown.

Asistencia alimentaria

En otro pasaje del diálogo con Marcelo Paéz, el religioso dio cuenta de la labor social de las iglesias metodistas de Alta Gracia: “Ha aumentado la asistencia alimentaria. Y esta vez a sectores medios, a personas con trabajo que no llegan a fin de mes. Además de la gente que está desocupada, creció el apoyo alimentario porque a la gente no le alcanza con su sueldo”, dijo De Nully Brown.