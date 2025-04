Muertes en el Neonatal: la ex directora desconoció conductas criminales

(SN; con información de La Nueva Mañana) Este miércoles, en una nueva audiencia del juicio por la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal de la Ciudad de Córdoba, la ex directora de la institución, Liliana Asís manifestó que en el momento que ocurrieron los hechos no sospechó ninguna conducta criminal.

El juicio que se tramita en la Cámara en lo Criminal y Correccional de 7a. Nominación por la muerte de bebés nacidos sanos en 2022

Cabe aclarar que Asís está imputada de encubrimiento agravado, falsedad ideológica y omisión de deberes de funcionaria pública. La ex directora cuestionó que si en los pasillos había gente con sospechas, no fueron a hablarle para transmitirle dichas preocupaciones.

La médica, especialista en Neonatología e Infectología Pediátrica, comentó que ella trabajó de manera “abierta para recibir a médicos, pacientes y familiares” y que jamás ejerció una posición de poder. "Nunca atendí a una persona del otro lado del escritorio, lo hacía en una mesa redonda", expresó.

Precisó que la primera sospecha que se tuvo ante los casos de fallecimientos fue que se trataba de una reacción a la vitamina K; y que ante esa situación, cambiaron la marca, retiraron los lotes y se enviaron a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat), informó La Nueva Mañana.

"Me acusan de falsedad ideológica solo por firmar el formulario A... yo no veo ni al paciente ni la historia clínica. Eso lo hace el médico. Es un formulario para estadísticas, no un certificado de defunción", dijo Asís, despegándose de la responsabilidad que se le imputa.

Finalmente, expresó que está muy dolida por la situación que atraviesa y aseguró que ejerció su “profesión con toda honestidad”: "Me duele por los padres. Que los médicos se acostumbran a la muerte es mentira y menos de un niño. Disculpas".

La causa

La elevación a juicio dictada por el juez Juan Manuel Fernández López alude que la enfermera Brenda Agüero, que formaba parte del Servicio de Obstetricia de dicho nosocomio, le habría suministrado a los recién nacidos, presumiblemente mediante una inyección no endovenosa, dosis de potasio, insulina u otra sustancia no compatible con la vida, a sabiendas por sus conocimientos profesionales, que su administración podría causar la muerte de los bebés. El juez Fernández López remarcó el alto estrépito social que provocaron estos hechos por su atipicidad. Además, consideró que la cantidad de casos producidos, entre consumados (5) y tentados (8), permitió arribar a la probabilidad positiva, basada en abundante prueba indiciaria de carácter unívoco.

En tanto, los ex funcionarios están acusados de no haber denunciado en debida forma los hechos atribuidos a Brenda Cecilia Agüero, pese a la creciente sospecha de criminalidad acerca de la conducta homicida intencional de la enfermera de obstetricia. Según la acusación, este ocultamiento habría sido mantenido en el tiempo durante varios meses hasta que finalmente formalizaron la presentación judicial correspondiente.

Los imputados

En total son once los imputados en este juicio histórico y sin precedentes nacionales. Brenda Agüero es la principal acusada por homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado.

Le sigue una larga lista de funcionarios:

· El ex ministro de Salud Diego Cardozo, imputado por encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público.

· Liliana Asís, ex directora del Hospital Neonatal, acusada de encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público.

· El ex secretario de Salud Pablo Carvajal Imputado por encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público.

· Claudia Ringelheim, médica especialista en Obstetricia y Tocoginecología, acusada de omisión de deberes de funcionario público en concurso ideal con encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público.

· La médica especialista en Neonatología Martha Elena Gómez Flores, quien está imputada por omisión de deberes de funcionario público en concurso ideal con encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público, todo en concurso real con falsedad ideológica.

· Adriana Luisa Moralez, también médica especialista en Neonatología, acusada de omisión de deberes de funcionario público en concurso ideal con encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público.

· La enfermera Alicia Beatriz Ariza, ex jefa de Enfermería del Neonatal, como supuesta autora penalmente responsable del hecho calificado legalmente como omisión de deberes de funcionario público.

· El abogado Julio Alejandro Escudero Salama, ex subdirector de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud, imputado por omisión de deberes de funcionario público en concurso ideal con encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público.

· María Alejandra Luján, ex coordinadora de la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal, acusada de omisión de deberes de funcionario público en concurso real con falsedad ideológica.

· El ex jefe del Área Legales del Ministerio de Salud, Alejandro Gabriel Gauto, imputado por encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público.