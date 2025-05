Alta Gracia: al margen del Centro Vecinal, vecinos amenazan con judicializar

(SN; Alta Gracia) Un grupo de vecinos autoconvocados de barrio Liniers expresó su oposición a la construcción de un colegio secundario en la Plaza Belgrano. A través del abogado Andrés Paladino, presentaron una nota formal al municipio, solicitando que se descarte la iniciativa y se preserve ese espacio verde de uso comunitario.

Según explicó Paladino en diálogo con Siempre Radio, los vecinos recurrieron a asesoría legal para conocer las herramientas disponibles en caso de que el Ejecutivo local avance formalmente con el proyecto. En ese marco, se presentó una nota firmada por residentes de la zona en la que se exponen fundamentos jurídicos, sociales y ambientales que cuestionan el emplazamiento del IPEM 345 en la plaza.

“La oposición no es a la escuela, sino a su ubicación en este espacio que tiene 80 años de historia, construido y mantenido por los propios vecinos”, señaló el abogado. El planteo incluye la posibilidad de recurrir a un recurso de amparo con medida de no innovar, en caso de que no haya respuestas claras desde la Municipalidad.

Paladino remarcó la importancia que tiene la plaza para la comunidad: “Hay una actividad impresionante. Ferias, deportes, encuentros culturales y educativos. Incluso una parte de monte autóctono, una biblioteca y talleres de la Universidad Nacional de Córdoba”.

Aunque el Centro Vecinal del barrio tiene representación institucional, los vecinos autoconvocados presentaron su reclamo por fuera de esa vía. Sin embargo, según indicó el letrado, la presidenta del centro vecinal y otros integrantes han manifestado su apoyo a la iniciativa.

El abogado también recordó que, hace aproximadamente 20 días, se presentó un “pronto despacho” ante la falta de respuesta del municipio a las notas ingresadas formalmente por mesa de entrada. “Los vecinos merecen una respuesta formal y por escrito”, sostuvo.

Por su parte, el intendente Marcos Torres había declarado públicamente que se había desestimado la construcción de la escuela en ese predio, pero los vecinos exigen una confirmación oficial. Mientras tanto, siguen atentos a una respuesta institucional y no descartan recurrir a la Justicia si el tema no se resuelve por vías administrativas.