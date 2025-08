(SN; Alta Gracia) Luego del despliegue policial del pasado viernes 1 de agosto que terminó con la detención del primer sospechoso por el asesinato de Enrique Ortíz, más conocido como “El curandero” en Villa Los Aromos, durante la tarde del sábado los efectivos detuvieron al segundo presunto asesino en la Provincia de Entre Ríos.

Fuentes policiales indicaron que se trata de un hombre de 26 años, quien se encontraba prófugo en una vivienda de Entre Ríos y fue trasladado a la sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia.

Vale decir que este hecho es investigado por el fiscal Alejandro Peralta Ottonello y para este último operativo la policía local contó con la colaboración de uniformados de Entre Ríos.

El crimen de Ortíz ocurrió el pasado jueves 24 de julio y conmocionó a toda la región. El hombre de 83 años fue encontrado maniatado sobre una silla y con golpes en diferentes partes del cuerpo.

Cabe recordar que el primer detenido fue capturado en una peluquería de la ciudad de Alta Gracia y desde la fiscalía trabajan para determinar el vínculo entre los sospechosos.

Los interrogantes de este crimen son muchos y aún no se determinaron las causas. Tal como SN describió días atrás, los investigadores hablan de un posible homicidio en ocasión de robo, aunque la hipótesis no está firme. Tal vez fue un asalto que se complicó. Tal vez fue algo más personal. Tal vez quien lo mató no buscaba cosas, sino silencio.

*Este artículo se redactó en base a información suministrada por la Unidad Regional Departamental del Departamento Santa María de la Policía de Córdoba.