Alta Gracia: dos mujeres, un revólver y sorpresa de madrugada

(Alta Gracia; SN) La calle Concejal Barbeito, en barrio Sabattini, tiene apenas cinco cuadras. En ese laberíntico vencindario de callecitas y callejuelas, muchas casas exhiben rejas torcidas y un silencio nervioso que se interrumpe solo con el paso de algún perro flaco. Una de ellas no tiene número ni cartel. Allí, en las primeras luces del día, irrumpió la Brigada Civil de Santa Ana.

Cuatro domicilios, una orden de la Fiscalía y una historia que había empezado dos madrugadas antes, en otra parte: barrio Mitimay, Villa del Prado. Un hombre de 45 años fue sorprendido en su casa mientras dormía. Entraron sin permiso, sin máscaras ni rodeos. Gritos, amenazas, violencia seca. Cuando se fueron, se llevaron su Toyota Corolla y su celular. Él quedó con golpes, miedo y una denuncia.

Desde entonces, la Brigada investigó en silencio. Cruces de llamadas, recorridos, identidades. Esta mañana, ese trabajo explotó en operativos simultáneos. En uno de ellos, en Barbeito, detuvieron a dos mujeres: una de 30, la otra de 40. No hubo tiros, pero sí tensión. Durante la requisa, los agentes encontraron un revólver. No fue el único hallazgo. También secuestraron otros elementos que, por ahora, no trascienden.

Las detenidas fueron llevadas a la sede policial. Quedaron alojadas, a disposición del fiscal que sigue tirando del hilo. Porque esto, aseguran desde la investigación, todavía no termina. Hay más nombres sobre la mesa. Más casas por revisar. Más partes de una historia donde las madrugadas no traen descanso, sino ruido de pasos, autos robados y puertas que se abren a la fuerza.