Represión en el Congreso: jubilados se movilizan ante un fuerte operativo policial

Canasta básica: una familia tipo necesitó casi $1.150.000 para no ser pobre
Así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Representó un aumento mensual del 1,9%, mientras que interanualmente subió un 27,6%.
Jubilados y organizaciones sociales marchan este miércoles al Congreso contra el veto de Milei al aumento de haberes y la prórroga de la moratoria, en un clima de tensión marcado por operativos policiales y antecedentes de represión en movilizaciones anteriores.Nacionales13 de agosto de 2025 Redacción SN
(SN; con información de C5N) Este miércoles, las columnas de jubilados volvieron a concentrarse frente al Congreso para repudiar el veto de Javier Milei al aumento de las jubilaciones, al incremento del bono y a la prórroga de la moratoria previsional.
Como en otras oportunidades, el Ministerio de Seguridad dispuso un operativo desmedido en los alrededores del Palacio Legislativo, con un despliegue de efectivos, vallados y móviles que bloquean accesos clave. La postal es conocida: uniformados apostados en cada esquina y camiones hidrantes listos para intervenir.
Cerca de las 16.30, la policía federal detuvo a dos fotógrafas que se encontraban realizando la cobertura de la movilización. Según testigos, las reporteras gráficas estaban realizando su labor y fueron detenidas al voleo "No estaban haciendo nada. Las agarraron y las detuvieron", relató una testigo.
En las imágenes del móvil de C5N se pudo ver a ambas mujeres tiradas en el piso boca abajo con varios efectivos intentando reducirlas. Luego fueron levantadas y subidas a un camión de la policía.
Como en cada marcha, los manifestantes temen que el Gobierno vuelva a dar vía libre a la represión. El miedo no es infundado, buena parte de las movilizaciones de los miércoles en defensa de las jubilaciones terminó en escenas de violencia institucional: empujones, gases lacrimógenos, chorros de agua a presión y hasta balas de goma contra manifestantes, muchos de ellos personas mayores, pero también niños y trabajadores de prensa.
"Venimos siempre a manifestarnos los miércoles y lo único que recibimos es represión. Soluciones no tuvimos ninguna. Ayer hicieron un asado en la Quinta de Olivos mientras en los PAMI hay turno recién para dentro de 4 meses. Mi exesposa sufre la enfermedad de ELA y el Pami le niega la kinesiología domicilio", expresó un jubilado en comunicación con C5N.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos comunicó una suba del 1,9%. El rubro que más aumentó fue Recreación y cultura (4,8%), seguida de Transporte (2,8%), por alzas en transporte público y funcionamiento de equipos de transporte personal.
Con 38 firmas opositoras, Diputados avanzó en comisiones para destrabar la presidencia de la comisión investigadora del caso Libra, que apunta a Milei y a su hermana por una presunta estafa internacional.
El mandatario presentó un escrito en la causa iniciada por la familia del niño e intenta despegarse de las descalificaciones: apela al derecho a la libertad de expresión y a la repetida premisa de que sus cuentas en las redes son personales y no lo representan como presidente.
El pedido lo había realizado la jueza María Servini, el cual se llevó a cabo este lunes por la División de Balística de la Policía de la Ciudad. Esperan determinar detalles sobre el proyectil que efectuó el gendarme Héctor Jesús Guerrero, el cual impactó en la cabeza del trabajador de prensa de 35 años.
Buscan determinar la trayectoria del proyectil lanzado por el gendarme Héctor Guerrero, quien disparó una granada de gas lacrimógeno que impactó en la cabeza del fotógrafo y lo dejó al borde la muerte.
Se trata de un hombre de 53 años y una joven de 23. La mujer se encuentra internada en el Hospital Arturo Illía de Alta Gracia luego de ser rescatada tras sufrir diferentes hechos de violencia.
Dos hombres fueron arrestados en barrio Parque San Juan, tras un intento de robo y agresiones al personal policial que intervino en el operativo.
Se trata de David Colazo, hijo mayor de la mujer de 50 años que fue rescatada de su propia vivienda por efectivos policiales, quienes la encontraron en un grave estado de salud. El marido y una de las hijas se encuentran detenidos por el delito de abandono de persona agravado.
Se trata de la tercera edición de este encuentro que tendrá cuatro días de música, películas y documentales con sello cordobés.
Daniel Brian, organizador del Festival Monumental Sierras, reflexiona sobre la financiación del cine y la importancia del Estado en la cultura, mientras se prepara la cuarta edición del evento.