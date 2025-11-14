Córdoba: vendían droga a metros de un centro de rehabilitación, fueron detenidos

(Córdoba; SN) Tres personas fueron detenidas tras un operativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico que permitió desarticular una organización familiar dedicada a la venta de cocaína. La fuerza informó que la actividad se desarrollaba a pocos metros de un centro municipal de recuperación de adicciones.

La investigación se extendió durante seis meses y derivó en cuatro allanamientos. Tres de ellos se realizaron en viviendas ubicadas en calle Oscar Cabalén al 6800, en barrio Autódromo, y el restante en una propiedad situada en calle Cauque al 8200, en barrio Cerro Norte.

En los procedimientos quedaron detenidos dos hombres de 27 y 33 años y una mujer de 65, dos de ellos madre e hijo. Según la fuerza, en las viviendas funcionaban dos puntos de venta y otros dos inmuebles destinados al guardado de la sustancia.

Con colaboración de la División K9, se secuestraron un revólver calibre 32 largo, treinta y un cartuchos, un vehículo Citroën Picasso, varias dosis de cocaína y distintos elementos vinculados a la causa. La FPA señaló que, al advertir la investigación, los involucrados modificaron reiteradamente el lugar de expendio y llegaron a utilizar un monoambiente acondicionado como kiosco para continuar con la actividad.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico supervisó el operativo y dispuso el traslado de las personas detenidas a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.