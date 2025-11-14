Córdoba: vendían droga a metros de un centro de rehabilitación, fueron detenidos

Alta Gracia: choque entre dos vehículos en la rotonda AG
Un Peugeot 205 y un Citroën Picasso colisionaron en el km 25 de la Ruta 5. No hubo personas lesionadas, según el informe policial.
La FPA detuvo a tres personas y secuestró cocaína, un arma y un vehículo en allanamientos en barrios Autódromo y Cerro Norte. Operaban cerca de un centro municipal de recuperación.Policiales14 de noviembre de 2025 SN
(Córdoba; SN) Tres personas fueron detenidas tras un operativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico que permitió desarticular una organización familiar dedicada a la venta de cocaína. La fuerza informó que la actividad se desarrollaba a pocos metros de un centro municipal de recuperación de adicciones.
La investigación se extendió durante seis meses y derivó en cuatro allanamientos. Tres de ellos se realizaron en viviendas ubicadas en calle Oscar Cabalén al 6800, en barrio Autódromo, y el restante en una propiedad situada en calle Cauque al 8200, en barrio Cerro Norte.
En los procedimientos quedaron detenidos dos hombres de 27 y 33 años y una mujer de 65, dos de ellos madre e hijo. Según la fuerza, en las viviendas funcionaban dos puntos de venta y otros dos inmuebles destinados al guardado de la sustancia.
Con colaboración de la División K9, se secuestraron un revólver calibre 32 largo, treinta y un cartuchos, un vehículo Citroën Picasso, varias dosis de cocaína y distintos elementos vinculados a la causa. La FPA señaló que, al advertir la investigación, los involucrados modificaron reiteradamente el lugar de expendio y llegaron a utilizar un monoambiente acondicionado como kiosco para continuar con la actividad.
La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico supervisó el operativo y dispuso el traslado de las personas detenidas a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.
Un Peugeot 205 y un Citroën Picasso colisionaron en el km 25 de la Ruta 5. No hubo personas lesionadas, según el informe policial.
Una Volkswagen Saveiro tomó fuego en un camino rural entre Lozada y Cosme. Bomberos de Río Segundo controlaron el incendio. No hubo personas heridas.
Detuvieron a un hombre en una panadería de Alta Gracia tras ser sorprendido sustrayendo dinero de la caja registradora
Dos adolescentes se resistieron a un robo. El presunto ladrón intentó escapar y clamufarse, pero fue descuebierto y ya está detenido.
El choque se dio en la esquina de avenida Italia y calle Eva Perón. Las motociclistas fueron hospitalizadas luego del impacto.
El empresario argentino fue trasladado a Houston, acusado por la Justicia estadounidense de narcotráfico, lavado de dinero y estafas. En el país se lo vincula con la campaña de José Luis Espert.
Unas 29 organizaciones provinciales que trabajan con jóvenes con discapacidad recibieron diferentes elementos y materiales equivalente a 30 millones de pesos, debido a la sanción efectuada por el Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (Cosedepro) en razón de los incidentes ocurridos en el clásico con Belgrano, en marzo pasado.
Después de que el Ministro de Economía defendió el esquema de bandas, el organismo internacional señaló que las reservas permiten "gestionar mejor la volatilidad". "Sería prematuro decir si se alcanzarán los objetivos", sostuvo la vocera, Julie Kozack.
El Tribunal Oral Federal número 1 condenó al exmilitar Osvaldo Quiroga a prisión perpetua y al expolicía Gustavo Salgado a diez años de prisión, en relación a crímenes perpetrados durante la última dictadura en la Cárcel de barrio San Martín y el Departamento de Informaciones D2. Sin embargo, ambos permanecerán en libertad.
Esta medida se ajusta al plan de seguridad integral que el municipio lleva adelante.
La FPA detuvo a tres personas y secuestró cocaína, un arma y un vehículo en allanamientos en barrios Autódromo y Cerro Norte. Operaban cerca de un centro municipal de recuperación.