$LIBRA: denuncian que Karina Milei cobraba 500.000 dólares por posteos del presidente

(SN; con información de NA) En las últimas horas se conoció una de las denuncias en el caso de la estafa millonaria con la criptomoneda $LIBRA, la cual fue promocionada por el presidente de la Nación, Javier Milei, quien recibía visitas de los economistas en su despacho y, según la deuncia de uno de los damnificados, Karina Milei tenía un tarifario para acceder al mandatario que incluía precios para reuniones y hasta para los posteos en redes sociales que promocionaron el token.

Se trata de la declaración de Martín Romeo, uno de los querellantes damnificados, quien reveló detalles. "Desde la primera semana que nos metimos de lleno a la causa Libra nos empezó a llegar información de todos lados», contó. Y disparó: «Había un tarifario de Karina para posteos de Milei, para reuniones, para todo. Nos dicen que la reunión costaba 50.000 dólares y que el posteo costaba 500.000", expresó.

Romeo, que trabajó para una consultora de blockchain y para Naciones Unidas, destacó el rol que jugó la confirmación del Presidente a medios internacionales. "No nos olvidemos que el presidente no solo hace un posteo, sino que confirma a Bloomberg que el posteo era cierto. En el momento que Bloomberg publica que tiene la confirmación de Milei, se hace un efecto en cadena", explicó.

Romeo se mostró optimista con el avance de la investigación, tanto en Argentina como en el exterior. "Si la justicia acá no quiere quedar atrás y no quiere quedar en evidencia, tiene que empezar a avanzar porque la causa también avanza en Estados Unidos y en Estados Unidos no es joda", advirtió.

Además, adelantó que no cree que la etapa de recolección de pruebas se extienda más allá de este año y que ya están evaluando los próximos pasos. "Ya falta muy poco, no queda mucho más por pedir. En algún momento tendrán que declarar, se pedirán detenciones, es algo que ya estamos evaluando con los abogados", concluyó.