Venezuela: Milei festejó la invasión de EE. UU. y rompió con la tradición argentina

(SN; con información de Página/12) La invasión de Estados Unidos a Venezuela tuvo un amplio repudio de la gran mayoría de los países latinoamericanos, tal es el caso de Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, Bolivia, entre otros, quienes se ampararon en el derecho internacional que define la autodeterminación de los pueblos y evitar todo tipo de guerras en el continente, algo inédito que rompió Donald Trump con el bombardeo a la ciudad de Caracas y sus alrededores. Sin embargo, esta tradicional postura que caracteriza a América Latina no fue tenida en cuenta por Javier Milei, quien festejó el ataque.

Primero desde sus redes sociales y luego en declaraciones a la prensa, Milei respaldó la captura del presidente Nicolás Maduro, un hecho que definió como “la caída del régimen de un dictador”. En la misma línea, la Cancillería festejó el “avance contra el narcoterrorismo que afecta a la región”, mientras que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció la adopción de “nuevas restricciones migratorias en virtud de la captura del dictador Nicolás Maduro”.

El fanatismo del presidente Milei por Donald Trump arrastró a la política exterior argentina a abandonar su histórico compromiso con la paz y sentó un precedente peligroso.

“La libertad avanza. Viva la libertad, carajo”, escribió en X luego de que su par estadounidense, Donald Trump, confirmó la autoría de los bombardeos sobre Caracas. El mensaje fue acompañado por un video de la última Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, en la que el presidente argentino había elogiado “la presión de Estados Unidos para liberar al pueblo venezolano”. En aquella ocasión, el presidente brasileño Lula da Silva advirtió que “una intervención armada sería una catástrofe” y se ofreció como mediador diplomático.

Así, el mismo presidente que debió bajar a su primer candidato en la lista de diputados bonaerenses en las últimas elecciones, José Luis Espert, por sus vínculos con el narcotraficante Fred Machado —y que además mantiene entre sus filas legislativas a Lorena Villaverde— sostuvo en declaraciones televisivas que “la razón más fuerte por la que Estados Unidos realiza esta acción es porque Maduro es un narcoterrorista”. Milei suscribió de manera explícita la narrativa que Washington utilizó para eludir tanto al Congreso norteamericano como a la ONU. Se trata de la misma doble vara que aplicó Donald Trump semanas atrás, cuando indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por narcotráfico.

En diálogo con LN+, Milei dio por probado que Nicolás Maduro “tiene como fuente de ingresos el narcotráfico del Cartel de los Soles” y afirmó que debería asumir Edmundo González Urrutia, a quien definió como “el verdadero presidente”. Tanto en la entrevista como en un comunicado difundido por la Cancillería, el Gobierno destacó “el liderazgo de María Corina Machado. Sin embargo, esa caracterización se convirtió rápidamente en un entredicho. Horas después, el propio Donald Trump relativizó su figura al describirla como “una mujer muy agradable, pero sin el respeto necesario para ser líder”.

Por la noche, el presidente volvió a utilizar sus redes sociales, esta vez para cuestionar “la contradicción de los zurdos”. En un extenso posteo, Milei criticó: “Los progresistas dicen amar la democracia, pero lloran cuando cae un dictador. Eso los pinta de cuerpo entero. Dicen defender al pueblo, pero odian verlo festejar su libertad”.

La postura presidencial fue replicada por la primera plana libertaria. Patricia Bullrich escribió en sus redes: “Hoy es un día histórico. Está llegando la libertad y la paz a Latinoamérica”, y anunció la incorporación del “Cartel de los Soles” al Registro Público de Entidades Terroristas. En la misma línea, aunque siempre desmarcada del gobierno, Victoria Villarruel escribió: “Hoy renace la esperanza en Venezuela. De la oscuridad resurgirá el pueblo venezolano”. La Cancillería, por su parte, emitió un comunicado completamente desapegado del derecho internacional, en el que “valora la decisión y la determinación demostradas por el Presidente de los Estados Unidos de América y por su Gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela”. El apoyo a la intervención constituye una violación del derecho internacional y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Así lo expresó en sus redes sociales el excanciller y actual diputado Jorge Taiana.