Cumbre entre Putin y Trump: tres horas de una reunión histórica

Lula da Silva: "Brasil no se pondrá de rodillas ante el gobierno estadounidense"
El mandatario brasileño hizo esta afirmación luego de que el presidente de EE. UU. Donald Trump manifestó que Brasil es un "pésimo socio comercial".
El presidente de EE.UU. dijo que quedan "muy pocos" temas por resolver para alcanzar una tregua, mientras que el mandatario ruso elogió la "relación de confianza" con el magnate republicano. La reunión daña la reputación de Trump como negociador, que se presentó como mediador de la guerra en Ucrania.Internacionales16 de agosto de 2025 Redacción SN
(SN; con información de Página 12) Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladímir Putin, brindaron este viernes una conferencia de prensa luego de una reunión de tres horas, a puerta cerrada, bajo el lema "Persiguiendo la Paz" y acompañados de sus respectivas delegaciones de alto nivel y no en privado, como la Casa Blanca sugirió días antes.
Putin aseguró que las negociaciones celebradas en Alaska con su par norteamericano habían sido "constructivas" y "útiles". "Nuestras negociaciones transcurrieron en una atmósfera constructiva y mutuamente respetuosa. Han sido tremendamente sustanciales y útiles", dijo durante la rueda de prensa conjunta en la base aérea de Elmendorf-Richardson, cerca de Anchorage.
"Una relación de confianza"
El mandatario ruso dijo que espera que "el entendimiento alcanzado allane el camino hacia la paz en Ucrania" y además espera que "Kiev y las capitales europeas perciban todo esto de forma constructiva y no creen obstáculos ni intenten interrumpir el progreso emergente mediante provocaciones o intrigas entre bastidores". Putin dijo estar "seguro" de que, si su par estadounidense hubiera sido presidente y no el demócrata Joe Biden, no habría hoy guerra en Ucrania.
"Creo que, en general, el presidente Trump y yo hemos construido una relación muy buena, profesional y de confianza, y tengo toda la razón para creer que, siguiendo este camino, podremos llegar antes y mejor al final del conflicto en Ucrania", declaró Putin dándole la razón a un Trump que, aunque amable con el invitado y optimista con las negociaciones, expresó: "No hay acuerdo hasta que haya un acuerdo".
"Tuvimos una reunión productiva, llegamos a algunos acuerdos, pero no en todos. Tenemos una buena chance de llegar a un acuerdo", expresó Trump, quien dijo que al salir de la conferencia llamaría al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y que también informaría sobre lo sucedido a los líderes de la OTAN. Aunque la cumbre no concluyó con un acuerdo formal, Trump advirtió que Estados Unidos impondrá sanciones "económicamente severas" si no se logra un avance sustancial en futuras negociaciones. Además adelantó la posibilidad de una segunda cumbre que incluiría al presidente ucraniano, con el objetivo de alcanzar una solución definitiva al conflicto.
¿Habrá un segundo acto?
Al despedirse Trump agradeció a Putin el tono y manifestó su intención de reunirse nuevamente. El líder ruso aprovechó para sugerir que eso debería darse en Moscú. Este encuentro fue interpretado por expertos como un gesto político relevante para Rusia, que sale, parcialmente, de su aislamiento internacional sin hacer concesiones previas. Al mismo tiempo, Trump se presenta como un potencial "mediador para buscar la paz" en Ucrania, mientras la comunidad internacional espera los próximos pasos tras este diálogo inicial.
Según informaron funcionarios de la Casa Blanca, el encuentro se inició a las 11:30 horas locales. Trump estuvo acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial para Oriente Medio y mediador con el Kremlin, Steve Witkoff. Putin, en tanto, estuvo junto al ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin.
Por parte de Estados Unidos también estuvieron presentes en Alaska el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el secretario de Comercio, Howard Lutnick; el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y la jefa de gabinete, Susie Wiles. En la delegación rusa, también viajaron con Putin el ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov; el de Finanzas, Antón Siluanov, y el representante para la cooperación económica exterior, Kiril Dmitriev, entre otros.
Trump recibió a Putin en la base aérea de Elmendorf-Richardson, a las afueras de Anchorage, con una alfombra roja y con una actitud cordial. Tras posar ante las cámaras, ambos se dirigieron hasta el lugar de la reunión en "La Bestia", el vehículo blindado del presidente estadounidense. Es la primera visita de Putin a suelo estadounidense desde 2015, cuando se reunió con el entonces presidente, Barack Obama, y la primera de Putin con un líder de la primera potencia desde que invadió Ucrania en febrero de 2022.
El mandatario brasileño hizo esta afirmación luego de que el presidente de EE. UU. Donald Trump manifestó que Brasil es un "pésimo socio comercial".
El presidente de Rusia y su par de Estados Unidos iniciarán las negociaciones con el objetivo de poner fin a la guerra.
La cadena qatarí acusó a las fuerzas israelíes de realizar un ataque dirigido contra una carpa de prensa en Ciudad de Gaza.
El exjuez federal cordobés Miguel Julio Rodríguez Villafañe pide la detención del Primer Ministro israelí durante su anunciada visita, amparándose en la orden de la Corte Penal Internacional.
Lo confirmó la Fiscalía Regional de O'Higgins, que también identificó al segundo trabajador hallado el en la mina El Teniente. Siguen los trabajos para rescatar a las dos personas que continúan desaparecidas.
La Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó una reforma que elimina límites a la reelección presidencial. La oposición denuncia "la muerte de la democracia".
El mandatario brasileño hizo esta afirmación luego de que el presidente de EE. UU. Donald Trump manifestó que Brasil es un "pésimo socio comercial".
El actual diputado por Córdoba de Unión por la Patria y referente del kirchnerismo confirmó su candidatura y encabezará la lista de diputados de Fuerza Patria. El legislador se diferenció de la candidata Natalia de la Sota, quien irá por fuerza del schiarettismo.
La joven de 22 años era buscada desde agosto de 2024. Por el crimen está imputado el ex policía Horacio Grasso, quien cumplía prisión domiciliaria, y también su hermano, dueño del departamento.
El Gobernador felicitó a los jugadores del seleccionado argentino de Rugby, quienes recibirán a sus pares de Nueva Zelanda, uno de los mejores equipos del mundo, en el estadio Mario Alberto Kempes.
El diputado radical dijo que las condiciones requeridas por los libertarios para aceptar demandaban obediencia sin matices, algo que, consideró, no podía aceptar. “Estaba dispuesto a acompañarlos en la lista, pero no a cualquier precio”, dijo.