EE.UU. se retira de 66 organizaciones internacionales por orden de Trump

Escalada: ahora Trump dice que atacará los carteles "que gobiernan México"
Tras el secuestro del presidente venezolano, el mandatario estadounidense aseguró que los cárteles "gobiernan" México y anunció una nueva fase de operaciones militares.
Las entidades afectadas operan en áreas como clima, población, derechos laborales y diversidad, y han sido calificadas como "una amenaza para la soberanía, libertades y prosperidad general" de EE.UU.Internacionales08 de enero de 2026SN
(WASHINGTON, 7 ene (Xinhua) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó etse miércoles un memorándum con el que ordena la retirada de Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales, que "ya no sirven a los intereses estadounidenses", anunció la Casa Blanca en X.
Partiendo del lema de Trump "Estados Unidos Primero" (America First), el comunicado indicaba que la lista incluye 31 entidades de las Naciones Unidas y 35 organizaciones no pertenecientes a la ONU.
Según la lista publicada en el sitio web de la Casa Blanca, la mayoría de las entidades afectadas son agencias relacionadas con la ONU; comisiones y paneles asesores centrados en el cambio climático, la gobernanza global, el trabajo y otros temas que la administración Trump ha categorizado como promotores de la diversidad y la agenda progresista.
Estados Unidos se retirará de organizaciones de la ONU, incluidos los paneles del Consejo Económico y Social de la ONU para África, América Latina y el Caribe, Asia y el Pacífico, y Asia Occidental, así como de la Comisión de Derecho Internacional, el Centro de Comercio Internacional y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).
Entre las organizaciones no pertenecientes a la ONU se encuentran el Pacto de Energía Libre de Carbono 24/7, el Foro Global contra el Terrorismo, el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, la Agencia Internacional de Energías Renovables, así como el Acuerdo de Cooperación Regional para Combatir la Piratería y el Robo Armado contra Buques en Asia.
El 20 de enero se cumplirá el primer aniversario del segundo mandato presidencial de Trump. Desde su regreso a la Casa Blanca hace casi un año, Trump ha anunciado planes para retirarse de la Organización Mundial de la Salud, el Acuerdo de París sobre cambio climático y la UNESCO, agencia cultural de la ONU.
También recortó la financiación estadounidense para Naciones Unidas, suspendió la participación de Estados Unidos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y extendió la suspensión de la financiación para la agencia de ayuda a los refugiados palestinos UNRWA.
El miércoles, Trump afirmó en una publicación en su red social Truth Social que duda de que la OTAN defienda a Estados Unidos cuando sea necesario, dos días después de que la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, advirtiera que un ataque militar estadounidense contra Groenlandia podría poner fin a la alianza militar.
La Presidenta Encargada calificó al ataque estadounidense como una "agresión vil" contra su país. Reiteró que no descansará hasta que el presidente Maduro y su esposa regresen a territorio nacional.
Venezuela es un Estado soberano que posee plena y permanente soberanía sobre sus recursos naturales y todas las actividades económicas dentro de su territorio, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de China.
Karoline Leavitt: dureza con Venezuela, a cuyo Gobierno exige acatar sus directrices, y presión para avanzar en la compra de Groenlandia, sin descartar el uso de la fuerza.
La Armada estadounidense persiguió durante dos semanas al tanquero Marinera, antes conocido como Bella-1. Se lo acusaba de haberse provisto de petróleo venezolano en medio del bloqueo impuesto por Donald Trump.
El argumento de Trump para el secuestro del líder venezolano basado en el "narcoterrorismo" estaba sustentado en el supuesto "Cartel de los Soles", sin embargo, el Departamento de Justicia lo retiró de la acusación contra Maduro y reconoció que “no es una organización criminal real”.
Un gran incendio en Puerto Patriada ya arrasó con más de 1800 hectáreas y obligaron a realizar evacuaciones preventivas.
El encuentro se realizará el próximo sábado en inmediaciones al Puente Armenia, donde se vivirá una fiesta al aire libre.
La mujer de 27 años estaba cruzando la avenida Vélez Sarsfield por la senda peatonal cuando un ómnibus urbano, de la empresa Coniferal, la chocó en medio del temporal de lluvia que azota a la provincia.
Un Renault Logan despistó y terminó impactando de frente contra una estructura eléctrica en el km 785, a la altura de Rafael García. El conductor y su acompañante, ambos de 34 años, fueron asistidos por Vittal y trasladados al Hospital regional.
El intenso frente de tormentas que azotó a la provincia de Córdoba durante las últimas 24 horas, dejó a su paso importantes acumulados de agua que, en diversas localidades.