EE.UU. se retira de 66 organizaciones internacionales por orden de Trump

(WASHINGTON, 7 ene (Xinhua) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó etse miércoles un memorándum con el que ordena la retirada de Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales, que "ya no sirven a los intereses estadounidenses", anunció la Casa Blanca en X.

Partiendo del lema de Trump "Estados Unidos Primero" (America First), el comunicado indicaba que la lista incluye 31 entidades de las Naciones Unidas y 35 organizaciones no pertenecientes a la ONU.

Según la lista publicada en el sitio web de la Casa Blanca, la mayoría de las entidades afectadas son agencias relacionadas con la ONU; comisiones y paneles asesores centrados en el cambio climático, la gobernanza global, el trabajo y otros temas que la administración Trump ha categorizado como promotores de la diversidad y la agenda progresista.

Estados Unidos se retirará de organizaciones de la ONU, incluidos los paneles del Consejo Económico y Social de la ONU para África, América Latina y el Caribe, Asia y el Pacífico, y Asia Occidental, así como de la Comisión de Derecho Internacional, el Centro de Comercio Internacional y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

Entre las organizaciones no pertenecientes a la ONU se encuentran el Pacto de Energía Libre de Carbono 24/7, el Foro Global contra el Terrorismo, el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, la Agencia Internacional de Energías Renovables, así como el Acuerdo de Cooperación Regional para Combatir la Piratería y el Robo Armado contra Buques en Asia.

El 20 de enero se cumplirá el primer aniversario del segundo mandato presidencial de Trump. Desde su regreso a la Casa Blanca hace casi un año, Trump ha anunciado planes para retirarse de la Organización Mundial de la Salud, el Acuerdo de París sobre cambio climático y la UNESCO, agencia cultural de la ONU.

También recortó la financiación estadounidense para Naciones Unidas, suspendió la participación de Estados Unidos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y extendió la suspensión de la financiación para la agencia de ayuda a los refugiados palestinos UNRWA.

El miércoles, Trump afirmó en una publicación en su red social Truth Social que duda de que la OTAN defienda a Estados Unidos cuando sea necesario, dos días después de que la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, advirtiera que un ataque militar estadounidense contra Groenlandia podría poner fin a la alianza militar.