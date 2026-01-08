China: "nuestros intereses en Venezuela deben ser protegidos"

Venezuela es un Estado soberano que posee plena y permanente soberanía sobre sus recursos naturales y todas las actividades económicas dentro de su territorio, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de China.
Internacionales08 de enero de 2026SNSN
Mao Ning, portavoz RR EE China 20260107

(BEIJING, 7 ene (Xinhua) -- Venezuela es un Estado soberano que posee plena y permanente soberanía sobre sus recursos naturales y todas las actividades económicas dentro de su territorio, afirmó este miércoles la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning.

Mao subrayó que los derechos e intereses legítimos de otros países en Venezuela, incluidos los de China, deben ser protegidos.

La portavoz afirmó que China condena enérgicamente la operación militar de Estados Unidos contra Venezuela y así también la demanda estadounidense de aplicar "América primero" en lo que respecta al manejo venezolano de sus propios recursos petroleros.

El accionar de Estados Unidos constituye un acto típico de intimidación, viola gravemente el derecho internacional, infringe la soberanía de Venezuela y socava los derechos del pueblo venezolano, agregó la vocera en una rueda de prensa regular. 

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