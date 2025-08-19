Córdoba: Jorge Grasso está prófugo imputado por el femicidio de Milagros Basto

Córdoba: el partido de Los Pumas generó un impacto superior a los 60 millones
Se trata de la primera fecha del Rugby Championship entre el conjunto argentino y su par de Nueva Zelanda, los All Blacks.
El dueño del departamento en donde fue hallado el cuerpo de la joven asesinada continúa prófugo. La Policía lanzó una orden de captura y lo extendió a la Dirección Nacional de Migraciones.Provinciales19 de agosto de 2025 Redacción SN
(SN; con información de La Nueva Mañana) A pocos días de conocerse las imputaciones por el femicio de Milagros Basto, la Policía lanzó un operativo para dar con el paradero de Jorge Grasso, acusado de encubrimiento agravado.
Se trata del hermano del principal acusado del crimen de Milagros Basto y el dueño del departamento, ubicado en el centro de la ciudad de Córdoba, en donde fue hallado el cuepo de la mujer asesinada. En la vivienda cumplía prisión domiciliaria Horacio, un ex oficial condenado por el asesinato de un niño, informó LNM.
Tras la identificación de la víctima, el fiscal José Bringas ordenó la detención del propietario del inmueble, pero Jorge logró evadir a la Justicia. Mientras tanto, Horacio permanece en la cárcel de Bouwer, imputado por homicidio en violencia de género.
La Policía expandió la búsqueda a otras provincias y también adviritó la posibilidad de que el acusado intente cruzar la frontera nacional. La orden de captura fue girada a todas las instancias policiales, incluida la Dirección Nacional de Migraciones. También activaron una alerta roja de Interpol. Anteriormente, Jorge fue detenido en Uruguay por robo. En esa ocasión simuló un cambio de género para evadir a las autoridades.
Milagros Basto perdió el contacto con su familia en agosto del años pasado y su causa se visibilizó en marchas que realizaron sus allegados. El viernes 14 el análisis forence corroboró la coincidencia del ADN y la Justicia ordenó la imputación de los hermanos Grasso. La mamá de la víctima cuestionó el régimen domiciliario que el Poder Judicial le orotgó al principal acusado y señaló los reiterados incumplimientos.
Por su parte, el abogado Carlos Nayi expresó que la familia se constituyó como querellante. La joven de 22 años, estaba en una situación de estrema vulnerabilidad. El defendor indió que no se tomaron en cuenta "las 190 señales de alerta".
El Gobernador felicitó a los jugadores del seleccionado argentino de Rugby, quienes recibirán a sus pares de Nueva Zelanda, uno de los mejores equipos del mundo, en el estadio Mario Alberto Kempes.
El actual diputado por Córdoba de Unión por la Patria y referente del kirchnerismo confirmó su candidatura y encabezará la lista de diputados de Fuerza Patria. El legislador se diferenció de la candidata Natalia de la Sota, quien irá por fuerza del schiarettismo.
En medio de un debate rodeado de protestas y tensión, este jueves el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba aprobó la regulación de aplicaciones de transporte como Uber, Didi y Cabify eliminando el cupo de licencias que limitaba el número de conductores.
Se trata del opioide adulterado que provocó 96 muertes en todo el país. Aquí en la provincia, la Justicia tiene bajo custodia el material hasta definir el destino.
Desde el Gobierno provincial remarcaron que es la primera vez que el personal policial se forma en una universidad. En esta primera cohorte, unos 79 uniformados recibieron su certificación.
Córdoba renueva nueve bancas en Diputados y 18 listas se presentaron para competir en las elecciones de octubre. La fragmentación y la diversidad de fuerzas prometen un escenario electoral intenso.
Fueron cuatro días de competencia en el circuito de BMX de la localidad, que fue puesto a punto para recibir este evento deportivo internacional.
El acto se realizó frente al Monumento del Libertador y contó con la presencia de funcionarios e instituciones de la ciudad.
El accidente se produjo sobre la ruta C-45. El automovilista de 33 años debió ser hospitalizado luego del impacto.
La presidenta de Todos por Todos denunció que voluntarios de la asociación sufrieron agresiones y detenciones arbitrarias por parte del comisario de Taco Pozo.