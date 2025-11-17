La Paisanita: entregan una nueva camioneta policial para patrullajes

(La Paisanita; SN).- Durante la jornada, se concretó la entrega y reasignación de una nueva unidad móvil policial, una camioneta Nissan Frontier. Este vehículo fue destinado a optimizar las tareas de patrullaje. La incorporación de esta unidad se consideró necesaria para la próxima temporada de verano, un periodo en el que la localidad recibe un aumento en el número de visitantes y turistas. Disponer de este recurso operativo permite brindar una respuesta más amplia ante requerimientos de seguridad.

Detalle del Acto

El Jefe Comunal de la Localidad de La Paisanita, Brian Heredia, entregó la unidad móvil a la fuerza policial.

En el acto estuvieron presentes varias autoridades de la Departamental Santa María. Participaron el Director, Comisario Mayor Licenciado Héctor Villagra, la Subdirectora, Comisario Inspectora Licenciada Cecilia Farías, el Jefe de Inspección de Zona N° 1 y el Titular de la Dependencia. Las autoridades presentes hicieron referencia a la inversión en recursos logísticos para la dependencia.