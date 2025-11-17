Tiempo en Alta Gracia: clima amigable para la semana corta previa al finde XXL

(Alta Gracia; SN).- Tras el fin de semana, Alta Gracia retoma sus actividades bajo condiciones climáticas ideales, sin riesgo de precipitaciones ni alertas por fenómenos extremos.

El día comenzará con una temperatura mínima de 18°C y cielo algo nublado, condiciones que rápidamente cederán paso al sol.

El pico térmico se registrará durante la tarde, con una máxima proyectada de 28°C. El cielo se presentará parcialmente nublado, pero la sensación térmica será alta. Un factor clave de la estabilidad es el viento: se mantendrá muy suave (entre 7 y 12 km/h) durante todo el día, sin ráfagas intensas, lo que facilita el disfrute al aire libre.

La noche cerrará con un descenso a 19°C, manteniendo la calma climática. La probabilidad de lluvia es nula (0%) durante las 24 horas.