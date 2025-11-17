Tiempo en Alta Gracia: clima amigable para la semana corta previa al finde XXL

Sexter chatter: el trabajo de “calentar y vender” en OnlyFans
Exclusivo: una trabajadora que se desempeña como "sexter chatter" explicó cómo funciona el negocio de responder mensajes en OnlyFans en nombre de modelos que ofrecen contenido erótico.
Información suministrada por el Servicio meteorológico Nacional.Sociedad17 de noviembre de 2025 SN
(Alta Gracia; SN).- Tras el fin de semana, Alta Gracia retoma sus actividades bajo condiciones climáticas ideales, sin riesgo de precipitaciones ni alertas por fenómenos extremos.
El día comenzará con una temperatura mínima de 18°C y cielo algo nublado, condiciones que rápidamente cederán paso al sol.
El pico térmico se registrará durante la tarde, con una máxima proyectada de 28°C. El cielo se presentará parcialmente nublado, pero la sensación térmica será alta. Un factor clave de la estabilidad es el viento: se mantendrá muy suave (entre 7 y 12 km/h) durante todo el día, sin ráfagas intensas, lo que facilita el disfrute al aire libre.
La noche cerrará con un descenso a 19°C, manteniendo la calma climática. La probabilidad de lluvia es nula (0%) durante las 24 horas.
En su columna en Siempre Radio, la licenciada en nutrición Susana Aranda alertó que la diabetes tipo 2 puede prevenirse con hábitos saludables y controles periódicos que permitan una detección temprana.
Inician las pericias para determinar el origen del incendio en el Polígono Industrial Spegazzini, donde aún persisten focos activos y se investigan posibles causas intencionales.
El Servicio Meteorológico Nacional anunció para este sábado una jornada de altas temperaturas y fuertes tormentas.
Amigos, artistas y referentes culturales recordaron la trayectoria de Yul Borea, músico de larga presencia en la escena local, cuyo legado permanece como parte de la identidad artística de Alta Gracia.
La sucesión de Gabriel Boric se definirá el 14 de diciembre.
En el Juan Domingo Perón de Alta Córdoba, Instituto y Talleres disputaron la última fecha del torneo.