Alta Gracia: agenda cultural con homenajes y espectáculos para todo público

(Alta Gracia; SN) Alta Gracia presenta una agenda cultural para el fin de semana centrada en homenajes a Manuel de Falla y en propuestas abiertas a la comunidad. Todas las actividades anunciadas son con entrada libre y gratuita.

El viernes 14 de noviembre, a las 10, el Museo Manuel de Falla realizará un acto conmemorativo por el 79.º aniversario del fallecimiento del compositor y por el 55.º aniversario del museo. Participarán las Bastoneras del Instituto Manuel de Falla. El cierre artístico estará a cargo de estudiantes de 3.º grado de la Escuela Santiago de Liniers. A las 17.30, el profesor Ariel Vila dictará una clase abierta del Taller de Apreciación Musical.

El sábado 15, a las 18.30, se estrenará la obra de teatro de sombras Entre luces y notas, destinada a público a partir de seis años. La actividad es gratuita pero con cupos limitados; la inscripción debe gestionarse al (03547) 429292.

El domingo 16, a las 18.30, se realizará el recital A Don Manuel, espectáculo que combina castañuelas y poesía, con la participación de los artistas locales Marcelo Alonzo y Rildo Pedernera.

En el Cine Teatro Monumental Sierras, el sábado 15 a las 21.30 actuará Martín Lapidus en concierto acústico. El domingo 16, a las 20, el Coro Juvenil Municipal y músicos invitados ofrecerán el concierto homenaje De Amor Sagrado, con repertorio dedicado a Charly García y Luis Alberto Spinetta. Ambos espectáculos son gratuitos.

Museos, ferias y paseos de la ciudad permanecerán abiertos durante el fin de semana para recibir a vecinos y visitantes que deseen recorrer la oferta cultural de Alta Gracia. Para consultas e inscripciones comunicarse al (03547) 429292.