Alta Gracia: agenda cultural con homenajes y espectáculos para todo público

Alta Gracia: entregaron nuevas alarmas comunitarias en B° Cafferata
Esta medida se ajusta al plan de seguridad integral que el municipio lleva adelante.
Actos por el 79.º aniversario del fallecimiento de Manuel de Falla y el 55.º del museo, teatro de sombras, conciertos y actividades en museos; entrada libre y gratuita.Municipales14 de noviembre de 2025 SN
(Alta Gracia; SN) Alta Gracia presenta una agenda cultural para el fin de semana centrada en homenajes a Manuel de Falla y en propuestas abiertas a la comunidad. Todas las actividades anunciadas son con entrada libre y gratuita.
El viernes 14 de noviembre, a las 10, el Museo Manuel de Falla realizará un acto conmemorativo por el 79.º aniversario del fallecimiento del compositor y por el 55.º aniversario del museo. Participarán las Bastoneras del Instituto Manuel de Falla. El cierre artístico estará a cargo de estudiantes de 3.º grado de la Escuela Santiago de Liniers. A las 17.30, el profesor Ariel Vila dictará una clase abierta del Taller de Apreciación Musical.
El sábado 15, a las 18.30, se estrenará la obra de teatro de sombras Entre luces y notas, destinada a público a partir de seis años. La actividad es gratuita pero con cupos limitados; la inscripción debe gestionarse al (03547) 429292.
El domingo 16, a las 18.30, se realizará el recital A Don Manuel, espectáculo que combina castañuelas y poesía, con la participación de los artistas locales Marcelo Alonzo y Rildo Pedernera.
En el Cine Teatro Monumental Sierras, el sábado 15 a las 21.30 actuará Martín Lapidus en concierto acústico. El domingo 16, a las 20, el Coro Juvenil Municipal y músicos invitados ofrecerán el concierto homenaje De Amor Sagrado, con repertorio dedicado a Charly García y Luis Alberto Spinetta. Ambos espectáculos son gratuitos.
Museos, ferias y paseos de la ciudad permanecerán abiertos durante el fin de semana para recibir a vecinos y visitantes que deseen recorrer la oferta cultural de Alta Gracia. Para consultas e inscripciones comunicarse al (03547) 429292.
Esta medida se ajusta al plan de seguridad integral que el municipio lleva adelante.
El responsable de Salud de la comuna es dueño de un centro médico privado. Una bioquímica vinculada a la Tesorera comunal presta servicios en ambos espacios. Crecen las dudas sobre el manejo del área sanitaria.
Los propietarios cuentan con cinco días hábiles para realizar el reclamo en la Secretaría de Gobierno, Salud y Desarrollo del municipio.
Algunos choferes cuestionan no haber sido convocados al debate de la flamante ordenanza que regula el funcionamiento de Uber, Didi y Cabify. Desde el oficialismo defienden que busca proteger el trabajo local;
En total fueron 2500 kilos de plástico que serán re-utilizados. El material fue recolectado de la Planta Municipal de Acopio, ubicada en calle Italia de barrio Cámara.
La actividad se realizará en la Casa de la Cultura a modo de contribuir a la concientización sobre esta enfermedad que afecta a más de 500 millones de personas en todo el mundo.
Unas 29 organizaciones provinciales que trabajan con jóvenes con discapacidad recibieron diferentes elementos y materiales equivalente a 30 millones de pesos, debido a la sanción efectuada por el Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (Cosedepro) en razón de los incidentes ocurridos en el clásico con Belgrano, en marzo pasado.
Después de que el Ministro de Economía defendió el esquema de bandas, el organismo internacional señaló que las reservas permiten "gestionar mejor la volatilidad". "Sería prematuro decir si se alcanzarán los objetivos", sostuvo la vocera, Julie Kozack.
El Tribunal Oral Federal número 1 condenó al exmilitar Osvaldo Quiroga a prisión perpetua y al expolicía Gustavo Salgado a diez años de prisión, en relación a crímenes perpetrados durante la última dictadura en la Cárcel de barrio San Martín y el Departamento de Informaciones D2. Sin embargo, ambos permanecerán en libertad.
Esta medida se ajusta al plan de seguridad integral que el municipio lleva adelante.
La FPA detuvo a tres personas y secuestró cocaína, un arma y un vehículo en allanamientos en barrios Autódromo y Cerro Norte. Operaban cerca de un centro municipal de recuperación.