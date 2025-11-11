Villa La Bolsa: la salud pública en manos privadas

(Villa La Bolsa; SN) Una serie de situaciones reñidas con la ética pública en el funcionamiento del sistema sanitario comunal de Villa La Bolsa, genera preocupación entre vecinos y trabajadores de la salud. En el centro de las críticas se encuentra el médico Roberto Guzmán Bustos, actual responsable del área de Salud, quien a su vez es propietario de un centro privado inaugurado meses atrás frente al dispensario local.

El establecimiento, denominado Lenus, fue presentado como una alternativa de atención privada en la zona. Sin embargo, su cercanía con el dispensario y la doble función de su titular despertaron cuestionamientos sobre la falta de límites entre la gestión pública y los intereses particulares.

Bustos fue designado como responsable sanitario por resolución comunal, lo que lo coloca a cargo de los servicios públicos de salud y, al mismo tiempo, como empresario del sector. La situación se complica al considerar que en el centro Lenus trabaja también María Belén Alemano, bioquímica que realiza los análisis clínicos del dispensario.

Alemano es hija de Nora Vigliano, tesorera comunal, lo que agrega un elemento de posible conflicto de intereses familiares. Según testimonios recogidos, la profesional factura a las obras sociales los mismos valores tanto desde el ámbito público como desde su actividad privada.

Quienes asisten al dispensario sin cobertura médica son derivados al Hospital Arturo Illia de Alta Gracia. Desde ese establecimiento habrían expresado su malestar por la sobrecarga de turnos y estudios provenientes de Villa La Bolsa, lo que refuerza la idea de un traslado de responsabilidades del sistema local hacia la órbita provincial.

Vecinos de la zona señalaron que “ir al dispensario o al centro privado cuesta lo mismo”, lo que pone en duda la gratuidad del servicio público y la transparencia en su administración. De esta manera, el sistema sanitario comunal parece operar con criterios de mercado, más cercanos a un negocio que a una política pública.

La situación también alcanzó el proceso de selección de personal. Según se pudo confirmar, las entrevistas para nuevos profesionales del dispensario se realizaron dentro del centro privado Lenus, bajo supervisión del propio Guzmán Bustos. Los postulantes debieron presentarse allí para entregar currículum y realizar las entrevistas, en un procedimiento inusual para cargos de gestión pública.

Analistas consultados consideran que la confusión entre lo público y lo privado en el manejo sanitario vulnera principios básicos de ética y transparencia administrativa. En palabras de un referente del sector: “No se puede enarbolar la bandera de la transparencia y al mismo tiempo utilizar la estructura pública en beneficio de intereses personales y familiares”, dijo Jorge Conalbi Anzorena, en su columna en la Siempre Radio 93·3 FM.

El caso abre interrogantes sobre el control de las designaciones, la administración de recursos comunales y la garantía de acceso a la salud pública en Villa La Bolsa.