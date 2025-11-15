Alta Gracia: avanzan las obras de bacheo en distintos puntos de la ciudad

Alta Gracia: agenda cultural con homenajes y espectáculos para todo público
Actos por el 79.º aniversario del fallecimiento de Manuel de Falla y el 55.º del museo, teatro de sombras, conciertos y actividades en museos; entrada libre y gratuita.
En total, el municipio informó que se completaron unos 5.000 metros cuadrados de hormigón, en el marco del plan permanente de mejoras, que tiene como objetivo la optimización de las condiciones de tránsito y seguridad vial.Municipales15 de noviembre de 2025 Redacción SN
(SN; Alta Gracia) A través de un comunicado, el Gobierno local informó el avance de las tareas de bacheo en distintos puntos de la ciudad, en el marco del plan permanente de mejoras, que tiene como objetivo la optimización de las condiciones de tránsito y seguridad vial.
En los últimos cinco meses, el Plan de Bacheo, a cargo de la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente, ejecutó la reparación de más de 5.000 metros cuadrados entre baches de hormigón, asfalto en caliente y asfalto en frío. Estos trabajos se realizaron en avenidas y calles de los cuatro puntos cardinales del ejido municipal, incluyendo arterias fundamentales como la Avenida del Libertador y sus accesos, la Costanera del Arroyo y calles aledañas; y otras vías en diferentes barrios de la ciudad.
Desde el municipio informaron que este programa continuará desarrollándose de manera complementaria con el mantenimiento de calles de tierra y otros programas permanentes, administrando de forma planificada los aportes de los vecinos para el bien común de toda la ciudadanía.
Actos por el 79.º aniversario del fallecimiento de Manuel de Falla y el 55.º del museo, teatro de sombras, conciertos y actividades en museos; entrada libre y gratuita.
Esta medida se ajusta al plan de seguridad integral que el municipio lleva adelante.
El responsable de Salud de la comuna es dueño de un centro médico privado. Una bioquímica vinculada a la Tesorera comunal presta servicios en ambos espacios. Crecen las dudas sobre el manejo del área sanitaria.
Los propietarios cuentan con cinco días hábiles para realizar el reclamo en la Secretaría de Gobierno, Salud y Desarrollo del municipio.
Algunos choferes cuestionan no haber sido convocados al debate de la flamante ordenanza que regula el funcionamiento de Uber, Didi y Cabify. Desde el oficialismo defienden que busca proteger el trabajo local;
En total fueron 2500 kilos de plástico que serán re-utilizados. El material fue recolectado de la Planta Municipal de Acopio, ubicada en calle Italia de barrio Cámara.
Un Peugeot 205 y un Citroën Picasso colisionaron en el km 25 de la Ruta 5. No hubo personas lesionadas, según el informe policial.
La FPA detuvo a tres personas y secuestró cocaína, un arma y un vehículo en allanamientos en barrios Autódromo y Cerro Norte. Operaban cerca de un centro municipal de recuperación.
Amigos, artistas y referentes culturales recordaron la trayectoria de Yul Borea, músico de larga presencia en la escena local, cuyo legado permanece como parte de la identidad artística de Alta Gracia.
El Servicio Meteorológico Nacional anunció para este sábado una jornada de altas temperaturas y fuertes tormentas.
Ocurrió en el Polo Industrial de Carlos Spegazzini y hay, al menos, veinte heridos por la onda expansiva