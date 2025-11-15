Alta Gracia: avanzan las obras de bacheo en distintos puntos de la ciudad

(SN; Alta Gracia) A través de un comunicado, el Gobierno local informó el avance de las tareas de bacheo en distintos puntos de la ciudad, en el marco del plan permanente de mejoras, que tiene como objetivo la optimización de las condiciones de tránsito y seguridad vial.

En los últimos cinco meses, el Plan de Bacheo, a cargo de la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente, ejecutó la reparación de más de 5.000 metros cuadrados entre baches de hormigón, asfalto en caliente y asfalto en frío. Estos trabajos se realizaron en avenidas y calles de los cuatro puntos cardinales del ejido municipal, incluyendo arterias fundamentales como la Avenida del Libertador y sus accesos, la Costanera del Arroyo y calles aledañas; y otras vías en diferentes barrios de la ciudad.

Desde el municipio informaron que este programa continuará desarrollándose de manera complementaria con el mantenimiento de calles de tierra y otros programas permanentes, administrando de forma planificada los aportes de los vecinos para el bien común de toda la ciudadanía.