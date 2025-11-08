Alta Gracia: se la jugó, apenas logró hurtar $10mil y... lo atraparon

(Alta Gracia, SN).- Un hombre mayor de edad fue detenido en la tarde de hoy en un local comercial de la ciudad, luego de ser sorprendido sustrayendo dinero en efectivo.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 19:00 horas, en una panadería ubicada sobre calle Sarmiento. Tras un llamado a la línea de emergencias 911, personal de la División Patrulla Preventiva se dirigió al lugar, donde se había reportado un incidente en curso.

Al llegar, el personal observó al individuo intentando escapar del comercio a través de un ventiluz. Se procedió a su inmediata reducción y aprehensión.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el propietario del local habría sorprendido al sujeto mientras este sustraía dinero en efectivo de la caja registradora.

Durante el procedimiento, se recuperó una suma aproximada de diez mil pesos en billetes de baja denominación, además de incautarse un bolso tipo bandolera que habría sido utilizado para ocultar el dinero.

El detenido fue trasladado a la sede policial y, posteriormente, el procedimiento fue entregado en la Unidad Judicial de Alta Gracia, quedando el hombre a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Turno.