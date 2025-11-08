Alta Gracia: Intento de robo a chicos y aprehensión del sospechoso

Alta Gracia: se la jugó, apenas logró hurtar $10mil y... lo atraparon
Detuvieron a un hombre en una panadería de Alta Gracia tras ser sorprendido sustrayendo dinero de la caja registradora
Dos adolescentes se resistieron a un robo. El presunto ladrón intentó escapar y clamufarse, pero fue descuebierto y ya está detenido.Policiales08 de noviembre de 2025 SN
(Alta Gracia; SN).- Dos adolescentes fueron víctimas de un intento de robo de un teléfono celular en horas de la tarde. El incidente se desarrolló en una zona no especificada de la ciudad, donde un hombre mayor de edad intentó sustraerles el dispositivo.
Los jóvenes lograron resistir la acción y recuperaron el celular. Tras la frustración del intento de robo, el hombre huyó e ingresó a un comercio cercano, donde fue identificado por vecinos antes de darse nuevamente a la fuga, dejando en el lugar varias prendas de vestir. El local cuenta con un sistema de videovigilancia que registró los hechos.
Inmediatamente se desplegó un operativo de búsqueda en las inmediaciones, resultando en la detención del individuo y el hallazgo y resguardo de la vestimenta abandonada.
Los menores de edad fueron trasladados al Hospital Regional de Alta Gracia para una revisión médica de rutina.
El procedimiento completo, junto con el detenido, fue puesto a disposición de la Fiscalía interviniente en la sede policial.
Detuvieron a un hombre en una panadería de Alta Gracia tras ser sorprendido sustrayendo dinero de la caja registradora
El choque se dio en la esquina de avenida Italia y calle Eva Perón. Las motociclistas fueron hospitalizadas luego del impacto.
El empresario argentino fue trasladado a Houston, acusado por la Justicia estadounidense de narcotráfico, lavado de dinero y estafas. En el país se lo vincula con la campaña de José Luis Espert.
La tardía y masiva respuesta policial al robo de una joyería, tras 4 días de críticas, evidencia una reacción espasmódica ante el humor ciudadano sobre la seguridad en Alta Gracia.
El hecho referido ocurrió el pasado domingo 2 de noviembre. En este operativo los uniformados secuestraron un automóvil y diferentes elementos relacionados a la causa.
La subdirectora de la Departamental Santa María reconoció que el sistema de comunicación policial no es un 911 operativo y que los avisos “entran como llamados comunes”. Anunció refuerzos y nuevos canales de contacto.
La tardía y masiva respuesta policial al robo de una joyería, tras 4 días de críticas, evidencia una reacción espasmódica ante el humor ciudadano sobre la seguridad en Alta Gracia.
La titular de la Fundación María de los Ángeles recibió una llamada de las autoridades de Paraguay advirtiendo que una mujer en situación de calle podría ser Marita Verón, su hija desaparecida hace 23 años. Sin embargo, luego fue notificada del fallecimiento de la mujer.
Además, los uniformados secuestraron la suma de cuatro millones de pesos. El fiscal José Bringas avanza con la causa que investiga la maniobra ilegal realizada a través de la facturación de consultas médicas que nunca se realizaban.
La Intendenta de Despeñadero expuso como oradora y compartió experiencias con líderes de diferentes partes del mundo. El encuentro hizo hincapié en la acción local como impulsora del progreso climático global.
Dos adolescentes se resistieron a un robo. El presunto ladrón intentó escapar y clamufarse, pero fue descuebierto y ya está detenido.