Alta Gracia: Intento de robo a chicos y aprehensión del sospechoso

(Alta Gracia; SN).- Dos adolescentes fueron víctimas de un intento de robo de un teléfono celular en horas de la tarde. El incidente se desarrolló en una zona no especificada de la ciudad, donde un hombre mayor de edad intentó sustraerles el dispositivo.

Los jóvenes lograron resistir la acción y recuperaron el celular. Tras la frustración del intento de robo, el hombre huyó e ingresó a un comercio cercano, donde fue identificado por vecinos antes de darse nuevamente a la fuga, dejando en el lugar varias prendas de vestir. El local cuenta con un sistema de videovigilancia que registró los hechos.

Inmediatamente se desplegó un operativo de búsqueda en las inmediaciones, resultando en la detención del individuo y el hallazgo y resguardo de la vestimenta abandonada.

Los menores de edad fueron trasladados al Hospital Regional de Alta Gracia para una revisión médica de rutina.

El procedimiento completo, junto con el detenido, fue puesto a disposición de la Fiscalía interviniente en la sede policial.