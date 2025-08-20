Anisacate: la cooperativa recibe apoyo provincial para un proyecto inclusivo

(SN; Anisacate). La Cooperativa de Anisacate obtuvo financiamiento de la Dirección de Promoción de Derechos de Personas con Discapacidad, organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano de Córdoba, para poner en marcha un proyecto de inclusión social que beneficiará a 15 jóvenes con discapacidad del Valle de Paravachasca.

La iniciativa consiste en la formación y el desarrollo de capacidades productivas a través de la producción hidropónica, combinando capacitación técnica, sustentabilidad ambiental e inclusión laboral. El proyecto se enmarca en el Fondo Provincial de Inclusión Social para Personas con Discapacidad, destinado a fortalecer a organizaciones sociales que promueven la autonomía.

En el acto de entrega participaron autoridades provinciales y representantes de la cooperativa. El presidente Carlos Ríos señaló: “Este financiamiento nos permite dar un paso fundamental en la construcción de oportunidades reales para jóvenes con discapacidad, combinando la capacitación, la producción sustentable y la inclusión laboral”.

El vicepresidente de la institución, Fabián Alfaro, destacó: “Estamos convencidos de que este proyecto marcará un antes y un después en la vida de muchos jóvenes y sus familias. Es una muestra concreta de que la articulación entre el Estado y las organizaciones sociales puede transformar realidades”.

El anuncio se realizó en el marco de un acto encabezado por el gobernador Martín Llaryora y la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, donde se entregaron aportes a más de 80 instituciones de toda la provincia. Durante la actividad, Llaryora reafirmó el compromiso provincial con la Ley de Emergencia en Discapacidad y cuestionó el veto del Ejecutivo nacional, al que calificó de “ideológico y no económico”.

El Fondo Provincial de Inclusión Social ya benefició a más de 23 mil personas a través de 268 proyectos en Córdoba, con una inversión cercana a los 2.400 millones de pesos. La línea de apoyo apunta a consolidar un modelo inclusivo y sustentable que reemplace la dependencia por la autonomía de las personas con discapacidad.