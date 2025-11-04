Alta Gracia: llega la quinta edición de Happy Birra

Alta Gracia: los comercios potenciaron sus ventas con la “Noche de las pizzas 2X1”
La actividad, que se desarrolló el pasado miércoles 29 de octubre tuvo como objetivo la promoción del consumo local.
El festival de cerveza local promete tres noches de encuentro con música y gastronomía, en el Parque del Sierras Hotel y con entrada gratuita.Locales04 de noviembre de 2025 Redacción SN
(SN; Alta Gracia) Comenzó noviembre y la cuenta regresiva por una nueva edición de Happy Birra llega a su fin. El festival de la cerveza local promete tres noches de encuentro que entremezclan música y gastronomía, con entrada libre y gratuita, en el Parque del Sierras Hotel, un punto emblemático por su entorno natural y su ubicación privilegiada en pleno corazón de la ciudad.
Desde el municipio informaron que la quinta edición será el próximo 21,22 y 23 de noviembre, en ocasión del fin de semana largo por el Día de la Soberanía. Entre los artistas confirmados se destacan Antonio Birabent, La Mancha de Rolando, Roberto Pettinato con su show Sumo x Pettinato, Ella es tan Cargosa y un gran cierre a puro ritmo con la presentación de Turf. El festival contará además con una importante presencia de artistas y DJ locales, que harán vibrar al predio con su talento, junto a propuestas de magia, humor y clowns que harán las delicias de todos.
Como cada año, la cerveza será la gran protagonista. Más de 20 carritos ofrecerán una amplia variedad de estilos artesanales e industriales. Allí, los asistentes podrán conocer y disfrutar el trabajo de los productores que dan vida a esta bebida tan querida.
Además, el encuentro contará con un espacio dedicado al gin, con puestos de venta, exhibiciones, degustaciones y un sector gastronómico repleto de foodtrucks con hamburguesas, lomos, shawarma, pizzas, empanadas, postres y productos regionales. A ello se sumará un Mercado de Emprendedores, donde numerosos productores exhibirán y ofrecerán a la venta sus creaciones en madera, cuero, plata, cerámica y mucho más.
El Festival
“Happy Birra forma parte de la amplia agenda de festivales y propuestas culturales con la que Alta Gracia se ha consolidado como una ciudad de encuentro y disfrute”, reza el comunicado del Gobierno local. Entre sus eventos más destacados se encuentran Peperina, el Festival de Jazz de Invierno, el Festival Monumental Sierras de Cine, y su gran agenda veraniega que comienza con Happy Birra y se extiende con Mionca y el Encuentro Anual de Colectividades, la fiesta emblema de la ciudad del Tajamar.
“Alta Gracia ofrece durante todo el año actividades para todos los gustos: música en vivo, museos, gastronomía, ferias, senderismo y ciclismo en paisajes únicos, aprovechando la potencia de su rico patrimonio histórico, cultural y natural”, remarcaron desde el municipio.
