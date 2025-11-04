Alta Gracia: llega la quinta edición de Happy Birra

El festival de cerveza local promete tres noches de encuentro con música y gastronomía, en el Parque del Sierras Hotel y con entrada gratuita.

Locales04 de noviembre de 2025 Redacción SN
(SN; Alta Gracia) Comenzó noviembre y la cuenta regresiva por una nueva edición de Happy Birra llega a su fin. El festival de la cerveza local promete tres noches de encuentro que entremezclan música y gastronomía, con entrada libre y gratuita, en el Parque del Sierras Hotel, un punto emblemático por su entorno natural y su ubicación privilegiada en pleno corazón de la ciudad.

Desde el municipio informaron que la quinta edición será el próximo 21,22 y 23 de noviembre, en ocasión del fin de semana largo por el Día de la Soberanía. Entre los artistas confirmados se destacan Antonio Birabent, La Mancha de Rolando, Roberto Pettinato con su show Sumo x Pettinato, Ella es tan Cargosa y un gran cierre a puro ritmo con la presentación de Turf. El festival contará además con una importante presencia de artistas y DJ locales, que harán vibrar al predio con su talento, junto a propuestas de magia, humor y clowns que harán las delicias de todos.

Como cada año, la cerveza será la gran protagonista. Más de 20 carritos ofrecerán una amplia variedad de estilos artesanales e industriales. Allí, los asistentes podrán conocer y disfrutar el trabajo de los productores que dan vida a esta bebida tan querida.

Además, el encuentro contará con un espacio dedicado al gin, con puestos de venta, exhibiciones, degustaciones y un sector gastronómico repleto de foodtrucks con hamburguesas, lomos, shawarma, pizzas, empanadas, postres y productos regionales. A ello se sumará un Mercado de Emprendedores, donde numerosos productores exhibirán y ofrecerán a la venta sus creaciones en madera, cuero, plata, cerámica y mucho más.

El Festival

“Happy Birra forma parte de la amplia agenda de festivales y propuestas culturales con la que Alta Gracia se ha consolidado como una ciudad de encuentro y disfrute”, reza el comunicado del Gobierno local. Entre sus eventos más destacados se encuentran Peperina, el Festival de Jazz de Invierno, el Festival Monumental Sierras de Cine, y su gran agenda veraniega que comienza con Happy Birra y se extiende con Mionca y el Encuentro Anual de Colectividades, la fiesta emblema de la ciudad del Tajamar.

“Alta Gracia ofrece durante todo el año actividades para todos los gustos: música en vivo, museos, gastronomía, ferias, senderismo y ciclismo en paisajes únicos, aprovechando la potencia de su rico patrimonio histórico, cultural y natural”, remarcaron desde el municipio.



