Alta Gracia: taxis, remises y ahora también aplicaciones de transporte reguladas

Alta Gracia: llega la quinta edición de Happy Birra
El festival de cerveza local promete tres noches de encuentro con música y gastronomía, en el Parque del Sierras Hotel y con entrada gratuita.
El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad aprobó el proyecto que regula el funcionamiento del transporte privado por aplicaciones digitales en la ciudad. Desde el Gobierno local emitieron un comunicado en el que celebraron la medida, ya que “responde a un pedido sostenido de los vecinos y usuarios”.Locales05 de noviembre de 2025 Redacción SN
(SN; Alta Gracia) Este miércoles, el Concejo Deliberante aprobó el proyecto que regula el funcionamiento del transporte privado por aplicaciones digitales en la ciudad.
Desde el Gobierno local emitieron un comunicado en el que celebraron la medida, ya que “responde a un pedido sostenido de los vecinos y usuarios” en reclamo de “orden y equidad entre los distintos servicios de movilidad”.
La normativa
Cabe aclarar que para el marco normativo participaron representantes de taxis, remises, agencias y conductores de aplicaciones, en conjunto con el Ejecutivo municipal. Con esta medida se busca ordenar una actividad que ya existe y garantizar reglas claras tanto para quienes trabajan como para quienes utilizan el servicio.
“Este proyecto no prohíbe, sino que pone orden. Es una ordenanza pensada en los usuarios, que buscan viajar seguros, y en los trabajadores, que merecen igualdad de condiciones”, destacaron desde la Comisión de Legislación General.
La normativa fija requisitos de seguridad, documentación y antigüedad máxima de los vehículos (10 años), además de inscripción obligatoria en un registro municipal y controles regulares por parte de la Secretaría de Comercio, Industria y Modernización.
Las plataformas deberán contar con domicilio legal en Alta Gracia, contando con un representante con residencia en nuestra Ciudad; como así también asegurar la calidad del servicio, la atención de reclamos y la trazabilidad de los viajes mediante geolocalización y registro digital.
Con esta ordenanza, Alta Gracia se convierte en una de las primeras ciudades de la provincia en regular el transporte por aplicaciones, equilibrando innovación y control, libertad y responsabilidad
