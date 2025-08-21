Senado: se debate la emergencia por el Garrahan y ley de financiamiento universitario

Gobierno: Francos evitó respaldar a Milei y Menem en la causa por coimas en ANDIS
“Yo no pongo las manos en el fuego por ningún funcionario”, afirmó Francos, y se despegó de Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem en la causa por coimas en ANDIS.
En el recinto la oposición también buscará dar marcha atrás con los decretos presidenciales que modificaron organismos como Vialidad, el INTI, el INTA, el Banco Nacional de Datos Genéticos y organismos culturales.Política21 de agosto de 2025 Redacción SN
(SN; con información de C5N) Luego de la extensa jornada en Diputados, este jueves el Senado debate en una nueva sesión cargada de tensión entre el oficialismo y la oposición, con dos iniciativas de alto impacto: la declaración de la emergencia en salud pediátrica y la Ley de Financiamiento Universitario.
Vale decir que como todavía no se cumplieron los siete días desde que fueron dictaminadas, para su aprobación definitiva se necesitará el apoyo de dos tercios de los legisladores.
El proyecto de emergencia para la salud pediátrica declara la emergencia por un año y exige recursos inmediatos para salarios, insumos y equipamiento, además de la derogación de la polémica resolución 2109/25 del Ministerio de Salud, que modificó el sistema de residencias y encendió la protesta en todo el sector.
En tanto, también se tratará la iniciativa de Financiamiento Universitario, que desde comienzos del 2024 denuncian asfixia presupuestaria. Impulsado por rectores y con media sanción de Diputados, el texto garantiza fondos para gastos de funcionamiento, becas y desarrollo científico.
Además, prevé la reapertura de paritarias, congeladas desde octubre pasado, y la creación de un fondo de $10.000 millones, actualizable por inflación, para fomentar el ingreso a carreras estratégicas. En la Cámara baja reunió 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones, lo que anticipa un fuerte respaldo político.
En el temario también se encuentra la discusión sobre los decretos firmados por Javier Milei que avanzan sobre organismos estatales considerados estratégicos. Entre ellos, el 351/2025, que involucra al Banco Nacional de Datos Genéticos; el 340/2025, que desarma la Marina Mercante; y el 345/2025, que reduce funciones del Instituto Nacional del Teatro y de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares.
Además, se debatirán decretos que ya enfrentan demandas judiciales, como el 461/2025, que dispuso la intervención de Vialidad Nacional, la Agencia de Seguridad Vial y la CNRT, y el 462/2025, que hizo lo propio con organismos como el INTI, el INTA, el INPI, el ARICCAME, el INASE y el INV.
“Yo no pongo las manos en el fuego por ningún funcionario”, afirmó Francos, y se despegó de Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem en la causa por coimas en ANDIS.
El Gobierno logró blindar el veto a la ley de aumento jubilatorio en Diputados, con 83 votos que lo respaldaron frente a los 160 legisladores que mantuvieron su decisión de apoyar a los jubilados. La oposición buscaba poner en vigencia la norma que aumenta los haberes en un 7.2% y amplía el bono a 110 mil pesos para los jubilados de la mínima.
El nuevo bloque será integrada por Carlos D'Alessandro, Marcela Pagano, Gerardo González, y la ex libertaria Lourdes Arrieta "No hay democracia dentro del gobierno", dijo D'Alessandro.
En una sesión especial, Diputados debatirá los vetos presidenciales a leyes clave y proyectos impositivos impulsados por los gobernadores.
La intendenta de Despeñaderos y candidata a diputada nacional por Provincias Unidas, Carolina Basualdo, aseguró que su objetivo es llevar al Congreso la voz del interior y defender políticas productivas, educativas y de salud frente al centralismo del AMBA.
La Cámara Baja confirmó la convocatoria para el próximo miércoles 20 de agosto a partir de las 12. Además de debatir el rechazo a emergencia en discapacidad y la reforma jubilatoria, se suman los proyectos de los gobernadores y la comisión investigadora por la causa $LIBRA.
El Festival de Cine Monumental Sierras de Alta Gracia comenzará el próximo viernes 21 de agosto, con una programación que incluye cortometrajes de estudiantes, películas para todo público y actividades educativas.
La Cámara baja le puso un freno al Gobierno de Milei con el rechazo al veto del mandatario contra la Ley de Emergencia en Discapacidad. En total fueron 172 votos contra 73, logrando los dos tercios necesarios para mantener la sanción aprobada por el Congreso.
En el programa Argenzuela de la señal televisiva C5N salieron a la luz los audios que demuestran el presunto cobro de retornos de distintos funcionarios del Gobierno en la compra y provisión de medicamentos a un laboratorio.
El nuevo bloque será integrada por Carlos D'Alessandro, Marcela Pagano, Gerardo González, y la ex libertaria Lourdes Arrieta "No hay democracia dentro del gobierno", dijo D'Alessandro.
El Gobierno logró blindar el veto a la ley de aumento jubilatorio en Diputados, con 83 votos que lo respaldaron frente a los 160 legisladores que mantuvieron su decisión de apoyar a los jubilados. La oposición buscaba poner en vigencia la norma que aumenta los haberes en un 7.2% y amplía el bono a 110 mil pesos para los jubilados de la mínima.